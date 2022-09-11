Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Рубин
Велес - Рубин: обзор матча 11 сентября 2022
Велес
11.09.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
72'
И. Логуа
58'
Л. Мусаев
89'
Е. Тесленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Рубин
89'
ГОЛ! 1:2!
Е. Тесленко
Пас отдал
А. Попов
Замена
А. Кахидзе
️️️️
Д. Прищепа
79'
76'
Замена
В. Чуперка
️️️️
А. Дзагоев
75'
Замена
О. Иванов
️️️️
Л. Мусаев
ГОЛ! 1:1!
И. Логуа
72'
71'
Замена
А. Попов
️️️️
И. Горбунов
62'
Желтая карточка
И. Горбунов
58'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мусаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
6
Али Аднан
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
3-3-1-1-1
96
Кузнецов
35
Прищепа
19
Бокоев
79
Бадоев
13
Почивалин
95
Бацуев
7
Логуа
18
Кабахидзе
18
Кертанов
99
Саркисян
4-4-2
99
Дюпин
70
Кабутов
71
Самошников
2
Тесленко
6
Аднан
66
Дзагоев
38
Мусаев
23
Безруков
21
Зотов
77
Костюков
17
Горбунов
35
Прищепа
24
Кахидзе
24
Кахидзе
35
Прищепа
38
Мусаев
19
Иванов
19
Иванов
38
Мусаев
66
Дзагоев
92
Чуперка
92
Чуперка
66
Дзагоев
17
Горбунов
18
Попов
18
Попов
17
Горбунов
Остались в запасе
Велес
Рубин
96
Руслан Мальцев
ОП
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
13
Петр Косаревский
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
31
Александр Беленов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
13
Петр Косаревский
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
4
Павел Баранов
ЦП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
88
Виктор Киселев
АП
10
Данила Ежков
ЦФ
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Велес - Рубин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Федор Валявин (Саратов)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Велес
Рубин
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
10:45
10
Кубок России. Нигматуллин отразил 3 пенальти и помог «Рубину» обыграть «Родину»
Вчера, 22:47
2
Непомнящий назвал убаюкивающим темп игры «Зенита»
24 ноября
2
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
24 ноября
Кубок России: шансы «Рубина» и «Родины» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
24 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В Кубке России установили несколько антирекордов посещаемости
10:45
10
Кубок России. Нигматуллин отразил 3 пенальти и помог «Рубину» обыграть «Родину»
Вчера, 22:47
2
Непомнящий назвал убаюкивающим темп игры «Зенита»
24 ноября
2
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
24 ноября
Кубок России: шансы «Рубина» и «Родины» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+