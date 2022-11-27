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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Волга
Кубань - Волга: обзор матча 27 ноября 2022
Кубань
27.11.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Волга
56'
Н. Абдоков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Волга
Желтая карточка
Д. Югалдин
90'
+2
Замена
Д. Югалдин
️️️️
Н. Абдоков
90'
+2
80'
Замена
А. Герюгов
️️️️
Р. Махмутов
Замена
И. Безденежных
️️️️
Г. Махатадзе
79'
Желтая карточка
А. Архипов
76'
Замена
А. Архипов
️️️️
М. Лаук
74'
73'
Замена
Д. Кутин
️️️️
Р. Хайруллов
Желтая карточка
И. Хомуха
65'
63'
Замена
Т. Джикия
️️️️
Е. Воронин
ГОЛ! 1:0!
Н. Абдоков
56'
55'
Желтая карточка
И. Максименков
45'
Желтая карточка
К. Морозов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
6
Даниил Родин
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Волга
1
Семен Морозов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
23
Руслан Махмутов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Волга
1
Андрей Климович
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
23
Антон Кротов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
3-2-3-2
1
Нестеренко
81
Сидоров
22
Хомуха
30
Таказов
6
Родин
21
Махатадзе
31
Ткачук
99
Абдоков
9
Мосейчук
99
Щеткин
10
Лаук
4-1-2-2-1
1
Морозов
95
Магомадов
5
Максименков
92
Хайруллов
23
Абазов
5
Морозов
22
Рахманов
23
Махмутов
8
Рахманов
37
Воронин
9
Билалов
99
Абдоков
50
Югалдин
50
Югалдин
99
Абдоков
21
Махатадзе
87
Безденежных
87
Безденежных
21
Махатадзе
10
Лаук
9
Архипов
9
Архипов
10
Лаук
92
Хайруллов
5
Кутин
5
Кутин
92
Хайруллов
23
Махмутов
7
Герюгов
7
Герюгов
23
Махмутов
37
Воронин
89
Джикия
89
Джикия
37
Воронин
Остались в запасе
Кубань
Волга
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
7
Андреа Чуканов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Андрей Климович
ВР
2
Александр Гапечкин
ПЗ
23
Антон Кротов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
7
Андреа Чуканов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Андрей Климович
ВР
2
Александр Гапечкин
ПЗ
23
Антон Кротов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Кубань - Волга
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
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Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
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29.11.2026
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21.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
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Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Андрей Кужелев (Пикалево)
Максим Каюмов (Москва)
Резервный судья:
Виталий Молдован (Краснодар)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
Кубань
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