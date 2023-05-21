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Севилья - Бетис

21.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 35 тур Севилья - Бетис
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
13 тур
6 ноября, воскресенье 23:00 Бетис 1:1 Севилья
Испания. Примера (2021/2022)
26 тур
27 февраля, воскресенье 18:15 Севилья 2:1 Бетис
13 тур
7 ноября, воскресенье 23:00 Бетис 0:2 Севилья
Испания. Кубок (2021/2022)
1/8 финала
15 января, суббота 23:30 Бетис 2:1 Севилья
Испания. Примера (2020/2021)
27 тур
14 марта, воскресенье 23:00 Севилья 1:0 Бетис
17 тур
2 января, суббота 18:15 Бетис 1:1 Севилья
Испания. Примера (2019/2020)
28 тур
11 июня, четверг 23:00 Севилья 2:0 Бетис
13 тур
10 ноября, воскресенье 23:00 Бетис 1:2 Севилья
Испания. Примера (2018/2019)
32 тур
13 апреля, суббота 21:45 Севилья 3:2 Бетис
3 тур
2 сентября, воскресенье 21:45 Бетис 1:0 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
37 тур
12 мая, суббота 19:30 Бетис 2:2 Севилья
18 тур
6 января, суббота 22:45 Севилья 3:5 Бетис
Испания. Примера (2016/2017)
24 тур
25 февраля, суббота 18:15 Бетис 1:2 Севилья
5 тур
20 сентября, вторник 23:00 Севилья 1:0 Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 Севилья 2:0 Бетис
16 тур
19 декабря, суббота 22:30 Бетис 0:0 Севилья
Испания. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 12 января, вторник 22:30 Севилья 4:0 Бетис
Испания. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 6 января, среда 20:15 Бетис 0:2 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 14:00 Бетис 0:2 Севилья
14 тур
24 ноября, воскресенье 23:59 Севилья 4:0 Бетис
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 21 марта, пятница 00:05 Бетис 0:2
(3:4)п		 Севилья
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 14 марта, пятница 00:05 Севилья 0:2 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
31 тур
12 апреля, пятница 23:59 Бетис 3:3 Севилья
12 тур
19 ноября, понедельник 00:30 Севилья 5:1 Бетис
Испания. Примера (2011/2012)
20 тур
2 мая, среда 22:00 Севилья 1:2 Бетис
1 тур
22 января, воскресенье 01:00 Бетис 1:1 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
22 тур
7 февраля, суббота 23:55 Севилья 1:2 Бетис
3 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Бетис 0:0 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Бетис 0:2 Севилья
18 тур
6 января, воскресенье 23:00 Севилья 3:0 Бетис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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