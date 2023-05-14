Введите ваш ник на сайте

Реал - Хетафе

14.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Примера, 34 тур Реал - Хетафе
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
8 тур
8 октября, суббота 22:00 Хетафе 0:1 Реал
Испания. Примера (2021/2022)
31 тур
9 апреля, суббота 22:00 Реал 2:0 Хетафе
19 тур
2 января, воскресенье 16:00 Хетафе 1:0 Реал
Испания. Примера (2020/2021)
33 тур
18 апреля, воскресенье 22:00 Хетафе 0:0 Реал
1 тур
9 февраля, вторник 23:00 Реал 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2019/2020)
33 тур
2 июля, четверг 23:00 Реал 1:0 Хетафе
19 тур
4 января, суббота 18:00 Хетафе 0:3 Реал
Испания. Примера (2018/2019)
34 тур
25 апреля, четверг 22:30 Хетафе 0:0 Реал
1 тур
19 августа, воскресенье 23:15 Реал 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2017/2018)
27 тур
3 марта, суббота 22:45 Реал 3:1 Хетафе
8 тур
14 октября, суббота 17:15 Хетафе 1:2 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
33 тур
16 апреля, суббота 17:00 Хетафе 1:5 Реал
14 тур
5 декабря, суббота 18:00 Реал 4:1 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
38 тур
23 мая, суббота 21:30 Реал 7:3 Хетафе
19 тур
18 января, воскресенье 14:00 Хетафе 0:3 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 20:00 Хетафе 0:3 Реал
5 тур
22 сентября, воскресенье 21:00 Реал 4:1 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
27 января, воскресенье 15:00 Реал 4:0 Хетафе
2 тур
26 августа, воскресенье 23:00 Хетафе 2:1 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
4 февраля, суббота 23:00 Хетафе 0:1 Реал
3 тур
10 сентября, суббота 22:00 Реал 4:2 Хетафе
Испания. Примера (2010/2011)
36 тур
10 мая, вторник 23:55 Реал 4:0 Хетафе
17 тур
3 января, понедельник 23:55 Хетафе 2:3 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
28 тур
25 марта, четверг 22:00 Хетафе 2:4 Реал
9 тур
31 октября, суббота 20:00 Реал 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2008/2009)
32 тур
21 апреля, вторник 23:00 Реал 3:2 Хетафе
13 тур
29 ноября, суббота 22:00 Хетафе 3:1 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
25 тур
24 февраля, воскресенье 23:00 Реал 0:1 Хетафе
6 тур
30 сентября, воскресенье 21:00 Хетафе 0:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
...
  • Читайте нас: 