Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Реал
Кадис - Реал: обзор матча 15 апреля 2023
Кадис
15.04.2023, суббота, 22:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 2
Завершен
Реал
72'
Начо
76'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Реал
80'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Ф. Вальверде
80'
Замена
Э. Азар
️️️️
Родриго
Замена
А. Негредо
️️️️
К. Рамос
78'
76'
ГОЛ! 0:2!
М. Асенсио
Пас отдал
Ф. Вальверде
72'
ГОЛ! 0:1!
Начо
Пас отдал
О. Чуамени
Замена
И. Альехо
️️️️
Феде
70'
Замена
Р. Марти
️️️️
С. Гвардиола
70'
Замена
Алекс
️️️️
Р. Собрино
70'
67'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Л. Васкес
Замена
Х. Мере
️️️️
Р. Парра
55'
Желтая карточка
Р. Алькарас
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
6
Феде
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кадис
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-1-3
1
Жиль
18
Эспино
3
Фали
23
Эрнандес
36
Парра
4
Алькарас
6
Феде
10
Бонгонда
19
Собрино
14
Гвардиола
9
Рамос
3-1-2-3-1
1
Куртуа
6
Начо
22
Рюдигер
3
Милитао
14
Чуамени
8
Вальверде
25
Себальос
11
Родриго
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
36
Парра
22
Мере
22
Мере
36
Парра
19
Собрино
8
Алекс
8
Алекс
19
Собрино
6
Феде
14
Альехо
14
Альехо
6
Феде
9
Рамос
21
Негредо
21
Негредо
9
Рамос
14
Гвардиола
9
Марти
9
Марти
14
Гвардиола
17
Васкес
6
Камавинга
6
Камавинга
17
Васкес
8
Вальверде
14
Модрич
14
Модрич
8
Вальверде
11
Родриго
10
Азар
10
Азар
11
Родриго
Остались в запасе
Кадис
Реал
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Кадис - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Мирандилья
Где смотреть матч:
Okko
Новости команд
Все
Кадис
Реал
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
Вчера, 01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
25 ноября
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
12 июля
4
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
3 июля
7
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
21 июня
7
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
2025.12.08 13:21
2
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
Вчера, 01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+