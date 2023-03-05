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Бетис - Реал

05.03.2023, Воскресенье, 23:00 мск Каскелен, стадион 10 лет независимости РК Трансляция: Okko Спорт Испания. Примера, 24 тур Бетис - Реал
Испания. Примера (2022/2023)
4 тур
3 сентября, суббота 17:15 Реал 2:1 Бетис
Испания. Примера (2021/2022)
38 тур
20 мая, пятница 22:00 Реал 0:0 Бетис
3 тур
28 августа, суббота 23:00 Бетис 0:1 Реал
Испания. Примера (2020/2021)
32 тур
24 апреля, суббота 22:00 Реал 0:0 Бетис
3 тур
26 сентября, суббота 22:00 Бетис 2:3 Реал
Испания. Примера (2019/2020)
27 тур
8 марта, воскресенье 23:00 Бетис 2:1 Реал
12 тур
2 ноября, суббота 23:00 Реал 0:0 Бетис
Испания. Примера (2018/2019)
38 тур
19 мая, воскресенье 13:00 Реал 0:2 Бетис
19 тур
13 января, воскресенье 22:45 Бетис 1:2 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
24 тур
18 февраля, воскресенье 22:45 Бетис 3:5 Реал
5 тур
20 сентября, среда 23:00 Реал 0:1 Бетис
Испания. Примера (2016/2017)
27 тур
12 марта, воскресенье 22:45 Реал 2:1 Бетис
8 тур
15 октября, суббота 21:45 Бетис 1:6 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 22:30 Бетис 1:1 Реал
2 тур
29 августа, суббота 23:30 Реал 5:0 Бетис
Испания. Примера (2013/2014)
20 тур
18 января, суббота 19:00 Бетис 0:5 Реал
1 тур
18 августа, воскресенье 23:00 Реал 2:1 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
32 тур
20 апреля, суббота 20:00 Реал 3:1 Бетис
13 тур
25 ноября, воскресенье 01:00 Бетис 1:0 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 01:00 Бетис 2:3 Реал
8 тур
15 октября, суббота 20:00 Реал 4:1 Бетис
Испания. Примера (2008/2009)
24 тур
21 февраля, суббота 22:00 Реал 6:1 Бетис
5 тур
27 сентября, суббота 22:00 Бетис 1:2 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
16 февраля, суббота 22:00 Бетис 2:1 Реал
5 тур
27 сентября, четверг 23:55 Реал 2:0 Бетис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 25 21 2 2 47:8 +39 65
2. Реал 25 17 5 3 50:19 +31 56
3. Атлетико М 25 14 6 5 39:19 +20 48
4. Реал Сосьедад 25 13 6 6 33:24 +9 45
5. Бетис 25 12 6 7 33:26 +7 42
6. Вильярреал 25 11 5 9 29:24 +5 38
7. Райо Вальекано 25 9 8 8 29:28 +1 35
8. Осасуна 25 9 7 9 22:24 -2 34
9. Атлетик Б 25 9 6 10 33:27 +6 33
10. Мальорка 25 9 5 11 22:26 -4 32
11. Сельта 25 8 7 10 29:34 -5 31
12. Жирона 25 8 6 11 38:39 -1 30
13. Севилья 25 7 7 11 29:40 -11 28
14. Вальядолид 25 8 4 13 19:35 -16 28
15. Эспаньол 25 6 9 10 31:39 -8 27
16. Кадис 25 6 9 10 20:37 -17 27
17. Валенсия 25 7 5 13 28:28 0 26
18. Хетафе 25 6 8 11 25:34 -9 26
19. Альмерия 25 7 4 14 29:44 -15 25
20. Эльче 25 2 7 16 19:49 -30 13
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