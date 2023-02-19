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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Кадис
Барселона - Кадис: обзор матча 19 февраля 2023
Барселона
19.02.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 0
Завершен
Кадис
43'
С. Роберто
45+1'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Кадис
82'
Желтая карточка
Феде
Желтая карточка
Ф. Кессье
79'
Замена
Рафинья
️️️️
Р. Левандовски
74'
69'
Замена
Феде
️️️️
Р. Алькарас
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Ф. де Йонг
69'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
66'
62'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Т. Бонгонда
62'
Замена
И. Альехо
️️️️
Г. Эскаланте
62'
Замена
Э. Лосано
️️️️
Б. Окампо
54'
Желтая карточка
Р. Алькарас
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Роберто
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
С. Роберто
43'
24'
Желтая карточка
Р. Марти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
17
Брайан Окампо
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Алекс
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
Кадис
13
Виктор Азнар
ВР
15
Момо Мбайе
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
6
Феде
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
3
Бальде
15
Кристенсен
24
Гарсия
23
Кунде
6
Роберто
21
де Йонг
6
Гави
31
Фати
14
Торрес
9
Левандовски
4-2-3-1
23
Ледесма
20
Карселен
3
Фали
23
Эрнандес
15
Арсамендия
8
Эскаланте
4
Алькарас
10
Бонгонда
8
Алекс
17
Окампо
9
Марти
21
де Йонг
19
Кессье
19
Кессье
21
де Йонг
9
Левандовски
11
Рафинья
11
Рафинья
9
Левандовски
4
Алькарас
6
Феде
6
Феде
4
Алькарас
8
Эскаланте
14
Альехо
14
Альехо
8
Эскаланте
10
Бонгонда
19
Собрино
19
Собрино
10
Бонгонда
17
Окампо
11
Лосано
11
Лосано
17
Окампо
Остались в запасе
Барселона
Кадис
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Виктор Азнар
ВР
15
Момо Мбайе
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
9
Кристофер Рамос
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Остались в запасе
13
Виктор Азнар
ВР
15
Момо Мбайе
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
9
Кристофер Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Барселона - Кадис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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