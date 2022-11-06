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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Мальорка
Вильярреал - Мальорка: обзор матча 06 ноября 2022
Вильярреал
06.11.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 13 тур
0 : 2
Завершен
Мальорка
32'
В. Мурики
76'
А. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Мальорка
90'
+3
Замена
К. Гренье
️️️️
И. Баба
Замена
Й. Мохика
️️️️
А. Морено
90'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Э. Капу
90'
88'
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
87'
Замена
Р. Батталья
️️️️
И. Руис де Галаррета
83'
Желтая карточка
Х. Коста
76'
ГОЛ! 0:2!
А. Ндиайе
Пас отдал
В. Мурики
Желтая карточка
П. Торрес
75'
72'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Родригес
72'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Л. Кан Ин
71'
Желтая карточка
В. Мурики
Замена
Й. Пино
️️️️
А. Баэна
64'
Желтая карточка
А. Баэна
63'
60'
Желтая карточка
Д. Родригес
Желтая карточка
А. Морено
58'
55'
Желтая карточка
Л. Кан Ин
Желтая карточка
С. Чуквуэзе
49'
47'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Замена
Н. Джексон
️️️️
М. Тригерос
46'
41'
Желтая карточка
И. Баба
32'
ГОЛ! 0:1!
В. Мурики
Пас отдал
Д. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
1
Икер Альварес
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
4-1-2-3
28
Рульи
5
Морено
39
Альбиоль
14
Торрес
17
Фемения
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
7
Данжума
10
Баэна
21
Чуквуэзе
3-2-2-2-1
1
Райкович
24
Вальент
22
Настасич
3
Копете
20
Гонсалес
24
Коста
14
Баба
16
Руис де Галаррета
14
Родригес
7
Кан Ин
19
Мурики
5
Морено
22
Мохика
22
Мохика
5
Морено
10
Баэна
10
Пино
10
Пино
10
Баэна
14
Тригерос
11
Джексон
11
Джексон
14
Тригерос
6
Капу
25
Моралес
25
Моралес
6
Капу
14
Родригес
6
Санчес
6
Санчес
14
Родригес
14
Баба
19
Гренье
19
Гренье
14
Баба
16
Руис де Галаррета
6
Батталья
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
21
Ндиайе
21
Ндиайе
7
Кан Ин
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
Остались в запасе
Вильярреал
Мальорка
25
Пепе Рейна
ВР
1
Икер Альварес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
1
Икер Альварес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Вильярреал - Мальорка
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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