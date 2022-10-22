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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Мальорка
Валенсия - Мальорка: обзор матча 22 октября 2022
Валенсия
22.10.2022, суббота, 19:30
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Мальорка
52'
Э. Кавани (П)
66'
В. Мурики (П)
83'
Л. Кан Ин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Мальорка
90'
+2
Желтая карточка
А. Раильо
90'
+2
Желтая карточка
Д. Родригес
Желтая карточка
У. Гильямон
90'
+1
86'
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
83'
ГОЛ! 1:2!
Л. Кан Ин
Пас отдал
Д. Родригес
79'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Х. Коста
76'
Замена
М. Настасич
️️️️
М. Вальент
Замена
М. Андре
️️️️
А. Алмейда
74'
Замена
У. Дуро
️️️️
Д. Клюйверт
74'
Желтая карточка
Ю. Муса
70'
Замена
У. Гильямон
️️️️
Н. Гонсалес
67'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Мурики
Желтая карточка
Г. Паулиста
65'
60'
Желтая карточка
В. Мурики
55'
Замена
И. Баба
️️️️
А. Санчес
55'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Х. Копете
55'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Р. Батталья
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кавани
52'
15'
Желтая карточка
Р. Батталья
Замена
Д. Озкаджар
️️️️
М. Дьякаби
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-2-3-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Корреа
6
Гонсалес
8
Алмейда
16
Лино
19
Клюйверт
80
Муса
10
Кавани
3-2-3-1-1
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
24
Маффео
24
Коста
6
Санчес
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
19
Мурики
4
Дьякаби
39
Озкаджар
39
Озкаджар
4
Дьякаби
6
Гонсалес
22
Гильямон
22
Гильямон
6
Гонсалес
8
Алмейда
10
Андре
10
Андре
8
Алмейда
19
Клюйверт
9
Дуро
9
Дуро
19
Клюйверт
24
Вальент
22
Настасич
22
Настасич
24
Вальент
24
Коста
20
Гонсалес
20
Гонсалес
24
Коста
6
Санчес
14
Баба
14
Баба
6
Санчес
3
Копете
14
Родригес
14
Родригес
3
Копете
6
Батталья
21
Ндиайе
21
Ндиайе
6
Батталья
Остались в запасе
Валенсия
Мальорка
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Валенсия - Мальорка
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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