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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Севилья
Мальорка - Севилья: обзор матча 15 октября 2022
Мальорка
15.10.2022, суббота, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
53'
Н. Гудель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Севилья
Желтая карточка
Д. Родригес
90'
+5
84'
Замена
Сусо
️️️️
О. Торрес
Замена
Р. Батталья
️️️️
Х. Копете
79'
79'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Э. Ламела
67'
Замена
А. Гомес
️️️️
Иско
67'
Замена
М. Акунья
️️️️
А. Теллес
Замена
Л. Жуниор
️️️️
А. Санчес
67'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Л. Кан Ин
67'
Замена
Анхель
️️️️
Абдон
57'
Замена
Д. Родригес
️️️️
И. Баба
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гудель
Пас отдал
Иско
46'
Замена
Х. Анхель Кармона
️️️️
Х. Навас
45'
+1
Желтая карточка
Э. Ламела
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
36'
35'
Желтая карточка
Маркао
28'
Желтая карточка
Г. Монтиэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
22
Иско
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Мальорка
1
Пере Гарсия
ВР
13
Лео Роман
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Анхель
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
13
Куфре
24
Маффео
6
Санчес
14
Баба
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
9
Абдон
3-2-3-2
37
Буну
29
Монтиэль
23
Ньянзу
23
Маркао
16
Навас
13
Теллес
8
Гудель
11
Ракитич
8
Торрес
9
Ламела
22
Иско
3
Копете
6
Батталья
6
Батталья
3
Копете
14
Баба
14
Родригес
14
Родригес
14
Баба
7
Кан Ин
21
Ндиайе
21
Ндиайе
7
Кан Ин
6
Санчес
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
6
Санчес
9
Абдон
9
Анхель
9
Анхель
9
Абдон
13
Теллес
21
Акунья
21
Акунья
13
Теллес
16
Навас
22
Кармона
22
Кармона
16
Навас
8
Торрес
10
Сусо
10
Сусо
8
Торрес
9
Ламела
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
9
Ламела
22
Иско
10
Гомес
10
Гомес
22
Иско
Остались в запасе
Мальорка
Севилья
1
Пере Гарсия
ВР
13
Лео Роман
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Пере Гарсия
ВР
13
Лео Роман
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Мальорка - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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