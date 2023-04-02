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Химки - Краснодар

02.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Россия. Премьер-лига, 21 тур Химки - Краснодар
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Матч еще не начался
П1
4.6
Х
4.15
П2
1.7
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Матч еще не начался
Россия. Кубок (2022/2023), группа A
6 тур
27 ноября, воскресенье 19:00 Краснодар 4:1 Химки
1 тур
31 августа, среда 16:30 Химки 0:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
10 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Краснодар 3:1 Химки
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
16 тур
27 ноября, суббота 19:00 Химки 3:3 Краснодар
2 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 0:1 Химки
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
16 тур
28 ноября, суббота 16:30 Химки 1:0 Краснодар
8 тур
18 сентября, пятница 20:00 Краснодар 7:2 Химки
Россия. Первый дивизион 2010
36 тур
17 октября, воскресенье 18:00 Краснодар 1:1 Химки
16 тур
15 июня, вторник 20:00 Химки 0:0 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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