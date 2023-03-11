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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Факел
Спартак - Факел: обзор матча 11 марта 2023
Спартак
11.03.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Факел
18'
К. Промес
41'
К. Промес
87'
К. Мартинс
43'
Х. Аппаев
45+3'
Р. Рабеи (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Факел
Замена
М. Игнатов
️️️️
А. Зиньковский
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
К. Мартинс
Пас отдал
А. Соболев
87'
84'
Замена
А. Мендель
️️️️
В. Якимов
84'
Замена
Е. Марков
️️️️
Х. Аппаев
Замена
Ш. Николсон
️️️️
Д. Денисов
83'
Замена
Т. Тавареш
️️️️
П. Маслов
83'
78'
Желтая карточка
Р. Магаль
76'
Желтая карточка
К. Суслов
67'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
М. Браими
60'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
Р. Рабеи
Замена
К. Мартинс
️️️️
Д. Пруцев
59'
Замена
Л. Классен
️️️️
Д. Хлусевич
58'
54'
Желтая карточка
Х. Аппаев
52'
Желтая карточка
В. Черов
49'
Желтая карточка
И. Квеквескири
Желтая карточка
Р. Зобнин
45'
+5
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Рабеи
Желтая карточка
Д. Пруцев
45'
+1
43'
ГОЛ! 2:1!
Х. Аппаев
Пас отдал
В. Черов
ГОЛ! 2:0!
К. Промес
Пас отдал
Р. Литвинов
41'
20'
Желтая карточка
Е. Морозов
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
77
Антон Зиньковский
РФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
28
Руслан Магаль
ЛАЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПАЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
22
Реда Рабеи
ЦП
11
Мохамед Браими
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
32
Леон Классен
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Факел
71
Илья Свинов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
3-2-2-1-2
57
Селихов
39
Маслов
14
Джикия
68
Литвинов
97
Денисов
26
Хлусевич
47
Зобнин
25
Пруцев
10
Промес
7
Соболев
77
Зиньковский
3-4-1-2
93
Городовой
91
Суслов
85
Морозов
13
Калинин
2
Черов
33
Квеквескири
23
Якимов
28
Магаль
22
Рабеи
14
Аппаев
11
Браими
26
Хлусевич
32
Классен
32
Классен
26
Хлусевич
39
Маслов
15
Тавареш
15
Тавареш
39
Маслов
25
Пруцев
35
Мартинс
35
Мартинс
25
Пруцев
77
Зиньковский
8
Игнатов
8
Игнатов
77
Зиньковский
97
Денисов
11
Николсон
11
Николсон
97
Денисов
23
Якимов
8
Мендель
8
Мендель
23
Якимов
22
Рабеи
99
Акбашев
99
Акбашев
22
Рабеи
11
Браими
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
11
Браими
14
Аппаев
20
Марков
20
Марков
14
Аппаев
Остались в запасе
Спартак
Факел
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
71
Илья Свинов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Спартак - Факел
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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