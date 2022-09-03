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РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Факел
Нижний Новгород - Факел: обзор матча 03 сентября 2022
Нижний Новгород
03.09.2022, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Факел
66'
Н. Калинский (П)
73'
Н. Калинский (П)
90+7'
Милсон
5'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Факел
ГОЛ! 3:1!
Милсон
90'
+7
Желтая карточка
Милсон
89'
82'
Желтая карточка
Р. Магаль
79'
Замена
А. Шаваев
️️️️
О. Дмитриев
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
Д. Рыбчинский
79'
78'
Желтая карточка
А. Мендель
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Калинский
73'
68'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
М. Максимов
68'
Замена
Р. Магаль
️️️️
И. Альшин
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Калинский
66'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
М. Майга
61'
Замена
В. Кротов
️️️️
И. Юлдошев
61'
Желтая карточка
И. Юлдошев
50'
Замена
Милсон
️️️️
А. Шарипов
46'
Желтая карточка
А. Шарипов
44'
Желтая карточка
И. Агапов
36'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Максимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Факел
71
Илья Свинов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
3-3-2-1-1
50
Гойло
24
Гоцук
5
Масоэро
14
Агапов
6
Юлдошев
8
Майга
89
Стоцкий
78
Калинский
73
Шарипов
20
Рыбчинский
99
Сулейманов
4-1-1-2-2
71
Свинов
55
Шляков
25
Смирнов
91
Суслов
85
Морозов
8
Мендель
99
Акбашев
10
Альшин
34
Дмитриев
21
Максимов
14
Аппаев
6
Юлдошев
57
Кротов
57
Кротов
6
Юлдошев
20
Рыбчинский
3
Набиуллин
3
Набиуллин
20
Рыбчинский
8
Майга
22
Каккоев
22
Каккоев
8
Майга
73
Шарипов
7
Милсон
7
Милсон
73
Шарипов
10
Альшин
28
Магаль
28
Магаль
10
Альшин
34
Дмитриев
8
Шаваев
8
Шаваев
34
Дмитриев
21
Максимов
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
21
Максимов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Факел
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Константин Шильцов
АП
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Нижний Новгород - Факел
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Антон Фролов; AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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