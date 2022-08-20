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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Сочи
Ростов - Сочи: обзор матча 20 августа 2022
Ростов
20.08.2022, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Сочи
83'
С. Мельников
90+2'
Н. Комличенко
44'
К. Нобоа (П)
69'
А. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Сочи
Пенальти не реализован!
Д. Уткин
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Т. Маргасов
Вторая желтая
В. Мелехин
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Н. Комличенко
90'
+2
Желтая карточка
В. Мелехин
90'
88'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
Замена
Е. Голенков
️️️️
М. Осипенко
88'
84'
Замена
К. Ушатов
️️️️
Н. Бурмистров
ГОЛ! 1:2!
С. Мельников
83'
73'
Замена
К. Кравцов
️️️️
В. Ангбан
69'
ГОЛ! 0:2!
А. Юсупов
Пас отдал
А. Макарчук
68'
Желтая карточка
А. Макарчук
Замена
С. Мельников
️️️️
Х. Байрамян
62'
Замена
К. Щетинин
️️️️
А. Миронов
62'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Е. Чернов
62'
62'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
В. Сарвели
Желтая карточка
М. Осипенко
58'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Нобоа
Желтая карточка
Е. Чернов
43'
Пенальти не реализован!
Н. Комличенко
28'
27'
Желтая карточка
А. Мещанинов
23'
Желтая карточка
И. Юрганов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
6
Амир Батырев
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
4
Мелехин
55
Осипенко
45
Сильянов
15
Глебов
8
Миронов
47
Уткин
7
Полоз
19
Байрамян
27
Комличенко
4-3-1-2
16
Адамов
26
Мещанинов
40
Юрганов
3
Дркушич
17
Макарчук
4
Юсупов
7
Ангбан
16
Нобоа
18
Бурмистров
9
Сарвели
77
Мелкадзе
23
Чернов
43
Терентьев
43
Терентьев
23
Чернов
8
Миронов
10
Щетинин
10
Щетинин
8
Миронов
19
Байрамян
21
Мельников
21
Мельников
19
Байрамян
55
Осипенко
69
Голенков
69
Голенков
55
Осипенко
9
Сарвели
34
Маргасов
34
Маргасов
9
Сарвели
7
Ангбан
5
Кравцов
5
Кравцов
7
Ангбан
18
Бурмистров
23
Ушатов
23
Ушатов
18
Бурмистров
Остались в запасе
Ростов
Сочи
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Амир Батырев
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Амир Батырев
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Ростов - Сочи
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Алексей Ширяев
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Дмитрий Стрельцов
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
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