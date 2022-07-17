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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 17 июля 2022
Динамо
17.07.2022, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
16'
В. Грулев
68'
Н. Комличенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Ростов
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
А. Захарян
90'
+4
Желтая карточка
В. Карапузов
90'
+2
Замена
В. Карапузов
️️️️
В. Грулев
87'
83'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
75'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Е. Чернов
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
72'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
Д. Макаров
72'
68'
ГОЛ! 1:1!
Н. Комличенко
Пас отдал
Д. Уткин
58'
Замена
К. Щетинин
️️️️
Х. Байрамян
58'
Замена
А. Лангович
️️️️
А. Сильянов
42'
Желтая карточка
Д. Полоз
38'
Желтая карточка
Х. Байрамян
Желтая карточка
Д. Макаров
31'
ГОЛ! 1:0!
В. Грулев
Пас отдал
Ф. Смолов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Ростов
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Шунин
7
Скопинцев
2
Варела
18
Паршивлюк
50
Кутицкий
74
Фомин
6
Моро
27
Грулев
23
Захарян
77
Макаров
90
Смолов
4-1-1-3-1
30
Песьяков
45
Сильянов
55
Осипенко
27
Прохин
23
Чернов
15
Глебов
47
Уткин
8
Тугарев
19
Байрамян
7
Полоз
27
Комличенко
23
Захарян
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
23
Захарян
27
Грулев
17
Карапузов
17
Карапузов
27
Грулев
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
77
Макаров
91
Гладышев
91
Гладышев
77
Макаров
19
Байрамян
10
Щетинин
10
Щетинин
19
Байрамян
45
Сильянов
87
Лангович
87
Лангович
45
Сильянов
23
Чернов
43
Терентьев
43
Терентьев
23
Чернов
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
Остались в запасе
Динамо
Ростов
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
29
Александр Мухин
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
Остались в запасе
29
Александр Мухин
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Динамо - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Адлан Хатуев
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
ВТБ Арена
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