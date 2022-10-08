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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Аякс
Волендам - Аякс: обзор матча 08 октября 2022
Волендам
08.10.2022, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 9 тур
2 : 4
Завершен
Аякс
74'
Л. Зеефуик
86'
К. Эйтинг
17'
Д. Тадич (П)
39'
К. Бейсси
64'
Б. Бробби
90+6'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Аякс
90'
+6
ГОЛ! 2:4!
Д. Классен
Пас отдал
Ф. Консейсау
90'
+5
Желтая карточка
Б. Бробби
Желтая карточка
Б. Плат
88'
87'
Желтая карточка
Д. Классен
ГОЛ! 2:3!
К. Эйтинг
Пас отдал
И. Эль-Кадири
86'
Желтая карточка
К. Эйтинг
84'
82'
Замена
Ю. Бас
️️️️
К. Тэйлор
81'
Желтая карточка
Ф. Консейсау
ГОЛ! 1:3!
Л. Зеефуик
74'
73'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
Д. Ренш
73'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
С. Бергвейн
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Г. Ористанио
70'
64'
ГОЛ! 0:3!
Б. Бробби
Пас отдал
Х. Тимбер
Замена
Д. ван Мегем
️️️️
А. Дуири
61'
61'
Замена
Д. Классен
️️️️
Д. Тадич
61'
Замена
Б. Бробби
️️️️
М. Кудус
Замена
Х. Верман
️️️️
Р. Мюрен
60'
Замена
Б. Бенамар
️️️️
О. Буур
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
К. Бейсси
Пас отдал
С. Бергейс
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
5
Дин Джеймс
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
7
Дэрил ван Мегем
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
16
Imran Nazih
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Дэви Классен
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
3-3-2-2
1
Станкович
4
Мбуямба
2
Джон Маркин
4
Мирани
4
Плат
6
Эйтинг
2
Буур
11
Ористанио
16
Дуири
11
Эль-Кадири
21
Мюрен
4-1-2-3
22
Пасвер
17
Блинд
2
Ренш
12
Тимбер
3
Бейсси
4
Альварес
24
Тэйлор
23
Бергейс
34
Бергвейн
20
Кудус
10
Тадич
2
Буур
5
Бенамар
5
Бенамар
2
Буур
16
Дуири
7
ван Мегем
7
ван Мегем
16
Дуири
21
Мюрен
9
Верман
9
Верман
21
Мюрен
11
Ористанио
25
Зеефуик
25
Зеефуик
11
Ористанио
24
Тэйлор
15
Бас
15
Бас
24
Тэйлор
2
Ренш
27
Гриллич
27
Гриллич
2
Ренш
10
Тадич
18
Классен
18
Классен
10
Тадич
34
Бергвейн
7
Консейсау
7
Консейсау
34
Бергвейн
20
Кудус
9
Бробби
9
Бробби
20
Кудус
Остались в запасе
Волендам
Аякс
22
Барри Лауверс
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Волендам - Аякс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Крас Стадион
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