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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Майнц
Боруссия Д - Майнц: обзор матча 27 мая 2023
Боруссия Д
27.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Майнц
69'
Р. Геррейру
90+6'
Н. Зюле
15'
А. Ханше-Ольсен
24'
К. Онисиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Майнц
ГОЛ! 2:2!
Н. Зюле
Пас отдал
Д. Рейна
90'
+6
90'
+1
Замена
М. Мустафа
️️️️
К. Онисиво
80'
Замена
А. Баркок
️️️️
А. Сташ
Замена
А. Модест
️️️️
Ю. Рюэрсон
80'
71'
Желтая карточка
Э. Фернандес
ГОЛ! 1:2!
Р. Геррейру
Пас отдал
Д. Рейна
69'
66'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Л. Джэ Сон
Замена
Д. Рейна
️️️️
Д. Мален
63'
Замена
Ж. Дюранвиль
️️️️
Ю. Брандт
62'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
М. Вольф
46'
Желтая карточка
Р. Геррейру
40'
Замена
М. Ройс
️️️️
К. Адейеми
40'
24'
ГОЛ! 0:2!
К. Онисиво
Пас отдал
Л. Джэ Сон
Пенальти не реализован!
С. Аллер
19'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Ханше-Ольсен
Пас отдал
Э. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
34
Лукас Лаукс
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
25
Аймен Баркок
АП
10
Брайан Груда
ПВ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
3-3-2-2
1
Кобель
27
Вольф
25
Зюле
15
Хуммельс
22
Геррейру
23
Джан
26
Рюэрсон
14
Адейеми
8
Брандт
22
Аллер
14
Мален
3-3-2-1-1
1
Дамен
6
Фернандес
21
Ханше-Ольсен
16
Белл
19
Каси
18
Сташ
24
Мартин
18
Баррейро
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Онисиво
14
Мален
10
Рейна
10
Рейна
14
Мален
14
Адейеми
18
Ройс
18
Ройс
14
Адейеми
8
Брандт
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
8
Брандт
26
Рюэрсон
27
Модест
27
Модест
26
Рюэрсон
27
Вольф
14
Мукоко
14
Мукоко
27
Вольф
18
Сташ
25
Баркок
25
Баркок
18
Сташ
9
Онисиво
9
Мустафа
9
Мустафа
9
Онисиво
7
Джэ Сон
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
7
Джэ Сон
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Лассе Рис
ВР
34
Лукас Лаукс
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
10
Брайан Груда
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
34
Лукас Лаукс
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
10
Брайан Груда
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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