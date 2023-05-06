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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Бохум
Боруссия М - Бохум: обзор матча 06 мая 2023
Боруссия М
06.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Бохум
35'
Й. Хофманн
90+1'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Бохум
Замена
Д. Скалли
️️️️
С. Ляйнер
90'
+4
Замена
К. Крамер
️️️️
Й. Хофманн
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Л. Штиндль
90'
+1
85'
Желтая карточка
К. Стафилидис
81'
Замена
С. Ганвула
️️️️
А. Лосилла
Замена
Л. Нец
️️️️
Н. Н'Гуму
81'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Ф. Нойхаус
81'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
А. Плеа
81'
70'
Замена
П. Кунде
️️️️
Э. Машович
63'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
С. Цоллер
Желтая карточка
А. Плеа
58'
46'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Д. Соарес
46'
Замена
С. Джанко
️️️️
К. Гамбоа
Желтая карточка
Й. Хофманн
41'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Р. Бенсебаини
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Омлин
5
Бенсебаини
5
Фридрих
30
Эльведи
22
Ляйнер
5
Вайгль
17
Коне
10
Нойхаус
7
Хофманн
11
Н'Гуму
14
Плеа
4-1-1-2-2
1
Риман
2
Гамбоа
18
Ордец
15
Машович
3
Соарес
8
Лосилла
6
Остерхаге
29
Асано
18
Антви-Адджей
6
Цоллер
33
Хофманн
11
Н'Гуму
25
Нец
25
Нец
11
Н'Гуму
22
Ляйнер
29
Скалли
29
Скалли
22
Ляйнер
7
Хофманн
23
Крамер
23
Крамер
7
Хофманн
14
Плеа
13
Штиндль
13
Штиндль
14
Плеа
10
Нойхаус
17
Вольф
17
Вольф
10
Нойхаус
3
Соарес
3
Стафилидис
3
Стафилидис
3
Соарес
2
Гамбоа
17
Джанко
17
Джанко
2
Гамбоа
15
Машович
25
Кунде
25
Кунде
15
Машович
6
Цоллер
10
Ферстер
10
Ферстер
6
Цоллер
8
Лосилла
35
Ганвула
35
Ганвула
8
Лосилла
Остались в запасе
Боруссия М
Бохум
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Боруссия М - Бохум
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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