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Бундеслига 2026/2027
Бохум - Штутгарт
Бохум - Штутгарт: обзор матча 09 апреля 2023
Бохум
09.04.2023, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 3
Завершен
Штутгарт
57'
К. Штегер (П)
85'
Ф. Хофманн
14'
Х. Ито
60'
С. Гирасси
63'
Й. Вагноман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Штутгарт
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Бредлов
Желтая карточка
А. Лосилла
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
К. Мавропанос
90'
+3
Замена
Д. Загаду
️️️️
Б. Соса
Замена
П. Кунде
️️️️
А. Лосилла
88'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Хофманн
Пас отдал
Ф. Ферстер
85'
Замена
М. Брошински
️️️️
К. Штегер
79'
76'
Замена
Силас
️️️️
К. Фюрих
70'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Э. Мийо
70'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
С. Гирасси
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
К. Стафилидис
65'
63'
ГОЛ! 1:3!
Й. Вагноман
Пас отдал
Э. Мийо
60'
ГОЛ! 1:2!
С. Гирасси
Пас отдал
Б. Соса
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Штегер
57'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
П. Остерхаге
46'
37'
Желтая карточка
С. Гирасси
Желтая карточка
К. Антви-Адджей
36'
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Данило Соарес
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
78
Генки Харагучи
ЦП
26
Силас
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Риман
3
Соарес
18
Ордец
15
Машович
3
Стафилидис
8
Лосилла
6
Остерхаге
18
Антви-Адджей
7
Штегер
29
Асано
33
Хофманн
3-3-1-1-1
1
Бредлов
21
Ито
16
Каразор
15
Мавропанос
4
Вагноман
3
Эндо
3
Соса
20
Мийо
10
Фюрих
9
Гирасси
8
Лосилла
25
Кунде
25
Кунде
8
Лосилла
6
Остерхаге
10
Ферстер
10
Ферстер
6
Остерхаге
3
Стафилидис
17
Хольтманн
17
Хольтманн
3
Стафилидис
7
Штегер
9
Брошински
9
Брошински
7
Штегер
10
Фюрих
26
Силас
26
Силас
10
Фюрих
3
Соса
23
Загаду
23
Загаду
3
Соса
20
Мийо
78
Харагучи
78
Харагучи
20
Мийо
9
Гирасси
16
Пфайффер
16
Пфайффер
9
Гирасси
Остались в запасе
Бохум
Штутгарт
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Бохум - Штутгарт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Рурштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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