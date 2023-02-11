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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Бохум
Бавария - Бохум: обзор матча 11 февраля 2023
Бавария
11.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Бохум
41'
Т. Мюллер
64'
К. Коман
73'
С. Гнабри (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Бохум
89'
Желтая карточка
И. Ордец
85'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
П. Кунде
Желтая карточка
М. Тель
79'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Гнабри
73'
68'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
К. Антви-Адджей
68'
Замена
Т. Асано
️️️️
С. Цоллер
68'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ф. Хофманн
Замена
М. Тель
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
67'
Замена
Д. Блинд
️️️️
Д. Мусиала
67'
ГОЛ! 2:0!
К. Коман
Пас отдал
Д. Мусиала
64'
Замена
К. Коман
️️️️
Ж. Канселу
60'
46'
Замена
К. Штегер
️️️️
Ф. Ферстер
Замена
А. Дэвис
️️️️
Т. Мюллер
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Пауль Ваннер
АП
11
Матис Тель
ЦФ
Бохум
30
Марко Йоханссон
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
2
Канселу
2
Упамекано
4
де Лигт
28
Павар
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
7
Гнабри
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
4-1-1-2-2
1
Риман
17
Джанко
18
Ордец
15
Машович
3
Стафилидис
8
Лосилла
25
Кунде
10
Ферстер
18
Антви-Адджей
6
Цоллер
33
Хофманн
10
Мусиала
17
Блинд
17
Блинд
10
Мусиала
13
Мюллер
19
Дэвис
19
Дэвис
13
Мюллер
2
Канселу
21
Коман
21
Коман
2
Канселу
13
Чупо-Мотинг
11
Тель
11
Тель
13
Чупо-Мотинг
25
Кунде
6
Остерхаге
6
Остерхаге
25
Кунде
10
Ферстер
7
Штегер
7
Штегер
10
Ферстер
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
6
Цоллер
29
Асано
29
Асано
6
Цоллер
33
Хофманн
35
Ганвула
35
Ганвула
33
Хофманн
Остались в запасе
Бавария
Бохум
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Пауль Ваннер
АП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
30
Марко Йоханссон
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Пауль Ваннер
АП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Остались в запасе
30
Марко Йоханссон
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Бавария - Бохум
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
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