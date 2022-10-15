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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Бохум
Штутгарт - Бохум: обзор матча 15 октября 2022
Штутгарт
15.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
4 : 1
Завершен
Бохум
3'
Силас (П)
22'
Н. Ахамада
64'
Силас
71'
В. Эндо
29'
С. Цоллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Бохум
90'
Замена
В. Лампропулос
️️️️
Ф. Ферстер
90'
Замена
Ж. Осеи-Туту
️️️️
Ф. Хофманн
Замена
П. Штенцель
️️️️
Л. Пфайффер
84'
78'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
Г. Хольтманн
Замена
Н. Нартей
️️️️
Э. Мийо
76'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
Т. Томаш
75'
Замена
Х. Ито
️️️️
К. Мавропанос
75'
72'
Желтая карточка
К. Штегер
71'
Желтая карточка
К. Гамбоа
ГОЛ! 4:1!
В. Эндо
71'
70'
Замена
С. Ганвула
️️️️
А. Лосилла
ГОЛ! 3:1!
Силас
Пас отдал
Б. Соса
64'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Н. Ахамада
52'
46'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
С. Цоллер
29'
ГОЛ! 2:1!
С. Цоллер
ГОЛ! 2:0!
Н. Ахамада
Пас отдал
Силас
22'
16'
Желтая карточка
Ф. Ферстер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Силас
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Силас
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
7
Кевин Штегер
АП
10
Филипп Ферстер
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
28
Николас Нартей
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Бохум
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Мюллер
3
Соса
23
Загаду
3
Антон
15
Мавропанос
3
Эндо
8
Ахамада
20
Мийо
26
Силас
16
Пфайффер
8
Томаш
4-1-3-2
1
Риман
2
Гамбоа
15
Машович
18
Ордец
3
Соарес
8
Лосилла
7
Штегер
10
Ферстер
17
Хольтманн
33
Хофманн
6
Цоллер
15
Мавропанос
21
Ито
21
Ито
15
Мавропанос
16
Пфайффер
15
Штенцель
15
Штенцель
16
Пфайффер
20
Мийо
28
Нартей
28
Нартей
20
Мийо
8
Ахамада
10
Фюрих
10
Фюрих
8
Ахамада
8
Томаш
9
Переа
9
Переа
8
Томаш
10
Ферстер
24
Лампропулос
24
Лампропулос
10
Ферстер
17
Хольтманн
6
Остерхаге
6
Остерхаге
17
Хольтманн
6
Цоллер
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
6
Цоллер
33
Хофманн
2
Осеи-Туту
2
Осеи-Туту
33
Хофманн
8
Лосилла
35
Ганвула
35
Ганвула
8
Лосилла
Остались в запасе
Штутгарт
Бохум
1
Фабиан Бредлов
ВР
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Танги Кулибали
ЛВ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Танги Кулибали
ЛВ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Штутгарт - Бохум
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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