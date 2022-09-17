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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Шальке-04
Боруссия Д - Шальке-04: обзор матча 17 сентября 2022
Боруссия Д
17.09.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Шальке-04
79'
Ю. Мукоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Шальке-04
Желтая карточка
Э. Джан
86'
Замена
Т. Азар
️️️️
Д. Рейна
84'
Замена
Э. Джан
️️️️
Ю. Брандт
84'
Желтая карточка
К. Адейеми
83'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мукоко
Пас отдал
М. Вольф
79'
76'
Замена
А. Крал
️️️️
М. Бюлтер
Замена
К. Адейеми
️️️️
Д. Мален
64'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
А. Модест
64'
58'
Замена
С. Полтер
️️️️
Д. Ларссон
58'
Замена
К. Караман
️️️️
С. Теродде
Желтая карточка
А. Модест
45'
+3
39'
Желтая карточка
С. Теродде
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Ройс
32'
20'
Желтая карточка
С. ван ден Берг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
6
Флориан Флик
ОП
5
Том Краусс
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
10
Джованни Рейна
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
46
Данни Латца
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-2-2-2
33
Майер
12
Менье
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
27
Вольф
5
Беллингем
6
Озкан
8
Брандт
18
Ройс
14
Мален
27
Модест
3-1-1-3-2
1
Шволов
41
Матрисиани
4
Йошида
4
ван ден Берг
6
Флик
5
Краусс
7
Мор
24
Дрекслер
30
Бюлтер
9
Теродде
17
Ларссон
14
Мален
14
Адейеми
14
Адейеми
14
Мален
8
Брандт
23
Джан
23
Джан
8
Брандт
18
Ройс
10
Рейна
10
Рейна
18
Ройс
Рейна
9
Азар
9
Азар
Рейна
27
Модест
14
Мукоко
14
Мукоко
27
Модест
30
Бюлтер
33
Крал
33
Крал
30
Бюлтер
9
Теродде
19
Караман
19
Караман
9
Теродде
17
Ларссон
91
Полтер
91
Полтер
17
Ларссон
Остались в запасе
Боруссия Д
Шальке-04
1
Марсель Лотка
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Боруссия Д - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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