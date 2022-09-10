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Шальке-04 - Бохум
Шальке-04 - Бохум: обзор матча 10 сентября 2022
Шальке-04
10.09.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Бохум
38'
Д. Дрекслер
73'
Э. Машович (АГ)
90+6'
С. Полтер
51'
С. Цоллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Бохум
ГОЛ! 3:1!
С. Полтер
Пас отдал
Т. Мор
90'
+6
Замена
К. Караман
️️️️
С. Теродде
87'
Замена
Л. Граймль
️️️️
Т. Краусс
87'
Желтая карточка
Ф. Флик
86'
Желтая карточка
А. Шволов
86'
85'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Д. Соарес
82'
Желтая карточка
Д. Соарес
77'
Замена
Ж. Осеи-Туту
️️️️
Ф. Ферстер
77'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
С. Цоллер
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Э. Машович
73'
Замена
С. Полтер
️️️️
Д. Дрекслер
68'
Замена
Р. Саласар
️️️️
Д. Ларссон
57'
51'
ГОЛ! 1:1!
С. Цоллер
Пас отдал
Ф. Хофманн
46'
Замена
С. Джанко
️️️️
К. Гамбоа
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрекслер
38'
29'
Желтая карточка
А. Лосилла
9'
Желтая карточка
С. Цоллер
4'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Т. Асано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
7
Тобиас Мор
ЛВ
6
Флориан Флик
ОП
5
Том Краусс
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
7
Кевин Штегер
АП
10
Филипп Ферстер
АП
29
Такума Асано
ПВ
6
Симон Цоллер
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
46
Данни Латца
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Шволов
4
ван ден Берг
4
Йошида
41
Матрисиани
6
Флик
5
Краусс
7
Мор
24
Дрекслер
30
Бюлтер
17
Ларссон
9
Теродде
4-1-3-2
1
Риман
2
Гамбоа
15
Машович
24
Лампропулос
3
Соарес
8
Лосилла
29
Асано
10
Ферстер
7
Штегер
33
Хофманн
6
Цоллер
5
Краусс
12
Граймль
12
Граймль
5
Краусс
17
Ларссон
17
Саласар
17
Саласар
17
Ларссон
24
Дрекслер
91
Полтер
91
Полтер
24
Дрекслер
9
Теродде
19
Караман
19
Караман
9
Теродде
2
Гамбоа
17
Джанко
17
Джанко
2
Гамбоа
6
Цоллер
6
Остерхаге
6
Остерхаге
6
Цоллер
29
Асано
17
Хольтманн
17
Хольтманн
29
Асано
10
Ферстер
2
Осеи-Туту
2
Осеи-Туту
10
Ферстер
3
Соарес
35
Ганвула
35
Ганвула
3
Соарес
Остались в запасе
Шальке-04
Бохум
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
46
Данни Латца
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
46
Данни Латца
ЦП
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Шальке-04 - Бохум
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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