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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Бавария
Бохум - Бавария: обзор матча 21 августа 2022
Бохум
21.08.2022, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 7
Завершен
Бавария
4'
Л. Сане
25'
М. де Лигт
33'
К. Коман
42'
С. Мане
60'
С. Мане (П)
69'
К. Гамбоа (АГ)
76'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Бавария
Замена
В. Лампропулос
️️️️
С. Цоллер
85'
Замена
Э. Машович
️️️️
И. Ордец
85'
76'
ГОЛ! 0:7!
С. Гнабри
Пас отдал
Г. Видович
72'
Замена
Г. Видович
️️️️
С. Мане
Замена
Ж. Осеи-Туту
️️️️
С. Джанко
70'
69'
ГОЛ в свои ворота! 0:6!
К. Гамбоа
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Т. Асано
68'
Замена
Я. Горальски
️️️️
Ф. Ферстер
68'
67'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Б. Павар
67'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Т. Мюллер
62'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
М. Забитцер
62'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Л. Эрнандес
60'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
С. Мане
Желтая карточка
С. Джанко
46'
42'
ГОЛ! 0:4!
С. Мане
Пас отдал
К. Коман
33'
ГОЛ! 0:3!
К. Коман
25'
ГОЛ! 0:2!
М. де Лигт
Пас отдал
Й. Киммих
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
Пас отдал
К. Коман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
7
Кевин Штегер
АП
10
Филипп Ферстер
АП
29
Такума Асано
ПВ
6
Симон Цоллер
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
6
Яцек Горальски
ЦП
30
Тарсис Бонга
ПВ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
4-1-3-2
1
Риман
2
Гамбоа
18
Ордец
3
Хайнц
17
Джанко
8
Лосилла
7
Штегер
10
Ферстер
29
Асано
33
Хофманн
6
Цоллер
4-1-1-3-1
1
Нойер
28
Павар
2
Упамекано
4
де Лигт
21
Эрнандес
6
Киммих
20
Забитцер
10
Сане
21
Коман
10
Мане
13
Мюллер
29
Асано
17
Хольтманн
17
Хольтманн
29
Асано
18
Ордец
15
Машович
15
Машович
18
Ордец
6
Цоллер
24
Лампропулос
24
Лампропулос
6
Цоллер
10
Ферстер
6
Горальски
6
Горальски
10
Ферстер
17
Джанко
2
Осеи-Туту
2
Осеи-Туту
17
Джанко
21
Эрнандес
44
Станишич
44
Станишич
21
Эрнандес
28
Павар
3
Мазрауи
3
Мазрауи
28
Павар
20
Забитцер
8
Гравенберх
8
Гравенберх
20
Забитцер
13
Мюллер
7
Гнабри
7
Гнабри
13
Мюллер
10
Мане
40
Видович
40
Видович
10
Мане
Остались в запасе
Бохум
Бавария
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
30
Тарсис Бонга
ПВ
Главный тренер
Томас Райс
26
Свен Ульрайх
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Пауль Ваннер
АП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
30
Тарсис Бонга
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Пауль Ваннер
АП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Бохум - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Рурштадион
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