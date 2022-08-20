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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Шальке-04
Вольфсбург - Шальке-04: обзор матча 20 августа 2022
Вольфсбург
20.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Шальке-04
87'
Замена
М. Айдын
️️️️
Т. Краусс
87'
Замена
К. Чалханоглу
️️️️
Т. Оувеян
Замена
К. Паредес
️️️️
Я. Каминьски
76'
71'
Замена
С. Полтер
️️️️
С. Теродде
71'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Р. Саласар
Замена
М. Крузе
️️️️
М. Сванберг
60'
Замена
М. Филипп
️️️️
О. Мармуш
59'
46'
Замена
Ф. Флик
️️️️
Д. Латца
Замена
Б. Баку
️️️️
С. Борнау
46'
45'
+3
Пенальти не реализован!
С. Теродде
Желтая карточка
С. Борнау
26'
25'
Желтая карточка
М. Тиав
4'
Желтая карточка
Д. Латца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
17
Боте Баку
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
91
Флоран Мойе
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кастелс
6
Отавио
5
Лакруа
37
ван де Вен
33
Борнау
23
Гилявоги
32
Сванберг
27
Арнольд
13
Каминьски
14
Нмеча
22
Мармуш
4-1-2-2-1
1
Шволов
27
Брюннер
12
Тиав
4
Йошида
2
Оувеян
33
Крал
5
Краусс
46
Латца
17
Саласар
30
Бюлтер
9
Теродде
33
Борнау
17
Баку
17
Баку
33
Борнау
13
Каминьски
30
Паредес
30
Паредес
13
Каминьски
32
Сванберг
10
Крузе
10
Крузе
32
Сванберг
22
Мармуш
26
Филипп
26
Филипп
22
Мармуш
2
Оувеян
23
Чалханоглу
23
Чалханоглу
2
Оувеян
5
Краусс
8
Айдын
8
Айдын
5
Краусс
46
Латца
6
Флик
6
Флик
46
Латца
17
Саласар
17
Ларссон
17
Ларссон
17
Саласар
9
Теродде
91
Полтер
91
Полтер
9
Теродде
Остались в запасе
Вольфсбург
Шальке-04
12
Павао Перван
ВР
4
Бартол Франьич
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Ральф Ферманн
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
91
Флоран Мойе
АП
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
4
Бартол Франьич
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
91
Флоран Мойе
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Вольфсбург - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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