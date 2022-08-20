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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вердер
Боруссия Д - Вердер: обзор матча 20 августа 2022
Боруссия Д
20.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Вердер
45+2'
Ю. Брандт
77'
Р. Геррейру
89'
Л. Бьюкэнан
90+3'
Н. Шмидт
90+5'
О. Бурк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Вердер
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
О. Бурк
Пас отдал
М. Вайзер
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Н. Шмидт
Пас отдал
А. Пипер
Желтая карточка
М. Ройс
90'
+1
89'
ГОЛ! 2:1!
Л. Бьюкэнан
Желтая карточка
М. Вольф
83'
81'
Замена
И. Груев
️️️️
К. Гросс
81'
Замена
О. Бурк
️️️️
М. Дукщ
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
А. Модест
81'
ГОЛ! 2:0!
Р. Геррейру
Пас отдал
М. Ройс
77'
70'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
70'
Замена
Н. Шмидт
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
Т. Азар
️️️️
Ю. Брандт
62'
Замена
Н. Зюле
️️️️
М. Хуммельс
62'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Д. Гиттенс
62'
62'
Замена
Р. Шмид
️️️️
Й. Стаге
ГОЛ! 1:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
М. Ройс
45'
+2
Желтая карточка
Э. Джан
42'
Желтая карточка
А. Модест
39'
29'
Желтая карточка
Н. Фуллкруг
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Дауд
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Романо Шмид
АП
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-2-3-1
1
Кобель
22
Геррейру
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
27
Вольф
81
Дауд
5
Беллингем
8
Брандт
18
Ройс
11
Гиттенс
27
Модест
3-3-1-1-2
1
Павленка
13
Велькович
32
Фридль
5
Юнг
8
Вайзер
36
Гросс
5
Пипер
6
Стаге
32
Биттенкурт
33
Дукщ
10
Фуллкруг
15
Хуммельс
25
Зюле
25
Зюле
15
Хуммельс
81
Дауд
23
Джан
23
Джан
81
Дауд
11
Гиттенс
10
Рейна
10
Рейна
11
Гиттенс
8
Брандт
9
Азар
9
Азар
8
Брандт
27
Модест
14
Мукоко
14
Мукоко
27
Модест
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
36
Гросс
4
Груев
4
Груев
36
Гросс
32
Биттенкурт
31
Шмидт
31
Шмидт
32
Биттенкурт
6
Стаге
10
Шмид
10
Шмид
6
Стаге
33
Дукщ
7
Бурк
7
Бурк
33
Дукщ
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
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