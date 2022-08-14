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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вольфсбург
Бавария - Вольфсбург: обзор матча 14 августа 2022
Бавария
14.08.2022, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
33'
Д. Мусиала
44'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Вольфсбург
84'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Л. Нмеча
84'
Замена
А. Вранкс
️️️️
М. Арнольд
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Мусиала
83'
Замена
М. Тель
️️️️
С. Мане
80'
68'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
О. Мармуш
61'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
М. Сванберг
52'
Желтая карточка
М. Сванберг
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
46'
46'
Замена
М. Крузе
️️️️
П. Виммер
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Й. Киммих
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мусиала
33'
Желтая карточка
С. Ульрайх
23'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
37
Мики ван де Вен
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Патрик Виммер
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Нойер
19
Дэвис
21
Эрнандес
2
Упамекано
28
Павар
6
Киммих
20
Забитцер
10
Мане
10
Мусиала
7
Гнабри
13
Мюллер
4-1-2-1-2
1
Кастелс
17
Баку
33
Борнау
5
Лакруа
37
ван де Вен
23
Гилявоги
27
Арнольд
32
Сванберг
8
Виммер
22
Мармуш
14
Нмеча
10
Мусиала
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Мусиала
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
10
Мане
11
Тель
11
Тель
10
Мане
27
Арнольд
40
Вранкс
40
Вранкс
27
Арнольд
32
Сванберг
8
Нмеча
8
Нмеча
32
Сванберг
14
Нмеча
7
Брекало
7
Брекало
14
Нмеча
8
Виммер
10
Крузе
10
Крузе
8
Виммер
22
Мармуш
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
22
Мармуш
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
13
Якуб Каминьски
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Остались в запасе
13
Якуб Каминьски
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
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