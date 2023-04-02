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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Реймс
Нант - Реймс: обзор матча 02 апреля 2023
Нант
02.04.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 3
Завершен
Реймс
38'
А. Флипс
39'
А. Флипс
58'
М. Манетси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Реймс
85'
Замена
М. Буси
️️️️
Т. Фоке
79'
Желтая карточка
А. Матусива
78'
Замена
М. ван Берген
️️️️
Ф. Балогун
78'
Замена
М. Маолида
️️️️
Д. Ито
Замена
М. Коко
️️️️
А. Делор
77'
66'
Замена
К. Думбия
️️️️
Й. Каюсте
65'
Замена
А. Зенели
️️️️
А. Флипс
Замена
Ф. Сентонс
️️️️
А. Жиротто
60'
Замена
М. Мохамед
️️️️
М. Сиссоко
60'
Замена
И. Ганаго
️️️️
М. Саймон
60'
58'
ГОЛ! 0:3!
М. Манетси
Желтая карточка
А. Жиротто
49'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
П. Чиривелья
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Флипс
Пас отдал
Ф. Балогун
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Флипс
17'
Желтая карточка
Й. Каюсте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
5
Азор Матусива
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
6
Валентен Атангана
ЦП
11
Камори Думбия
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
4-1-1-3-1
40
Лафон
4
Виктор
5
Жиротто
5
Паллуа
14
Корчиа
4
Чиривелья
17
Сиссоко
27
Саймон
91
Мойе
10
Бляс
9
Делор
4-3-2-1
23
Диуф
25
Фоке
5
Абдельхамид
12
Агбаду
28
де Смет
5
Манетси
2
Каюсте
5
Матусива
10
Ито
70
Флипс
9
Балогун
5
Жиротто
18
Сентонс
18
Сентонс
5
Жиротто
4
Чиривелья
8
Мутуссами
8
Мутуссами
4
Чиривелья
9
Делор
97
Коко
97
Коко
9
Делор
27
Саймон
37
Ганаго
37
Ганаго
27
Саймон
17
Сиссоко
42
Мохамед
42
Мохамед
17
Сиссоко
25
Фоке
44
Буси
44
Буси
25
Фоке
2
Каюсте
11
Думбия
11
Думбия
2
Каюсте
70
Флипс
9
Зенели
9
Зенели
70
Флипс
10
Ито
9
Маолида
9
Маолида
10
Ито
9
Балогун
7
ван Берген
7
ван Берген
9
Балогун
Остались в запасе
Нант
Реймс
40
Реми Дескамп
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
6
Валентен Атангана
ЦП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
6
Валентен Атангана
ЦП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Нант - Реймс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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