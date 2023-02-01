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Материалы

Монпелье - ПСЖ

01.02.2023, Среда, 23:00 мск Монпелье, стадион Стад де ля Моссон Франция. Лига 1, 21 тур Монпелье - ПСЖ
Франция. Лига 1 (2022/2023)
2 тур
13 августа, суббота 22:00 ПСЖ 5:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2021/2022)
37 тур
14 мая, суббота 22:00 Монпелье 0:4 ПСЖ
8 тур
25 сентября, суббота 22:00 ПСЖ 2:0 Монпелье
Франция. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
12 мая, среда 22:00 Монпелье 2:2
(5:6)п		 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2020/2021)
21 тур
22 января, пятница 23:00 ПСЖ 4:0 Монпелье
13 тур
5 декабря, суббота 23:00 Монпелье 1:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2019/2020)
22 тур
1 февраля, суббота 19:30 ПСЖ 5:0 Монпелье
17 тур
7 декабря, суббота 19:30 Монпелье 1:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2018/2019)
34 тур
30 апреля, вторник 20:00 Монпелье 3:2 ПСЖ
17 тур
20 февраля, среда 23:00 ПСЖ 5:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2017/2018)
23 тур
27 января, суббота 19:00 ПСЖ 4:0 Монпелье
7 тур
23 сентября, суббота 18:00 Монпелье 0:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
34 тур
22 апреля, суббота 18:00 ПСЖ 2:0 Монпелье
16 тур
3 декабря, суббота 19:00 Монпелье 3:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
29 тур
5 марта, суббота 19:00 ПСЖ 0:0 Монпелье
3 тур
21 августа, пятница 21:30 Монпелье 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 22:00 Монпелье 1:2 ПСЖ
19 тур
20 декабря, суббота 19:00 ПСЖ 0:0 Монпелье
Франция. Кубок (2014/2015)
1/32 финала
5 января, понедельник 22:45 Монпелье 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 23:00 ПСЖ 4:0 Монпелье
1 тур
9 августа, пятница 22:30 Монпелье 1:1 ПСЖ
Франция. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
22 января, среда 23:55 ПСЖ 1:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2012/2013)
30 тур
29 марта, пятница 23:30 ПСЖ 1:0 Монпелье
12 тур
11 ноября, воскресенье 23:59 Монпелье 1:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 23:59 ПСЖ 2:2 Монпелье
8 тур
24 сентября, суббота 23:00 Монпелье 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2010/2011)
27 тур
13 марта, воскресенье 23:00 ПСЖ 2:2 Монпелье
11 тур
31 октября, воскресенье 23:00 Монпелье 1:1 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/2 финала
18 января, вторник 22:45 Монпелье 1:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 23:00 ПСЖ 1:3 Монпелье
1 тур
8 августа, суббота 23:00 Монпелье 1:1 ПСЖ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 21 3 3 68:26 +42 66
2. Марсель 27 17 5 5 51:27 +24 56
3. Ланс 27 15 9 3 44:21 +23 54
4. Монако 27 15 6 6 55:37 +18 51
5. Ренн 27 14 5 8 45:29 +16 47
6. Лилль 27 13 7 7 49:36 +13 46
7. Ницца 27 11 10 6 36:24 +12 43
8. Реймс 27 10 13 4 35:26 +9 43
9. Лорьян 27 12 7 8 40:36 +4 43
10. Лион 27 11 7 9 42:31 +11 40
11. Тулуза 27 10 5 12 43:46 -3 35
12. Клермон 27 9 7 11 26:38 -12 34
13. Монпелье 27 10 3 14 42:46 -4 33
14. Нант 27 6 11 10 29:36 -7 29
15. Страсбур 27 4 11 12 32:46 -14 23
16. Брест 27 5 8 14 28:44 -16 23
17. Осер 27 5 8 14 23:49 -26 23
18. Аяччо 27 6 3 18 20:48 -28 21
19. Труа 27 4 8 15 36:59 -23 20
20. Анжер 27 2 4 21 21:60 -39 10
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