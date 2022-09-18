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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Монако
Реймс - Монако: обзор матча 18 сентября 2022
Реймс
18.09.2022, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 3
Завершен
Монако
47'
А. Головин
87'
Т. Минамино
90'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Монако
90'
ГОЛ! 0:3!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Т. Минамино
87'
ГОЛ! 0:2!
Т. Минамино
Пас отдал
Б. Эмболо
84'
Желтая карточка
А. Нюбель
Замена
Н. Хольм
️️️️
И. Диаките
83'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
Д. Лопи
76'
66'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
М. Аклиуш
65'
Замена
Т. Минамино
️️️️
А. Головин
Замена
Й. Каюсте
️️️️
М. Буси
54'
50'
Желтая карточка
М. Аклиуш
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Головин
Пас отдал
А. Дисаси
46'
Замена
М. Камара
️️️️
Э. Матацо
Замена
И. Диаките
️️️️
А. Зенели
46'
Желтая карточка
Д. Лопи
45'
+1
42'
Желтая карточка
Э. Матацо
Желтая карточка
М. Манетси
38'
Красная карточка
Б. Локо
22'
Желтая карточка
М. Буси
19'
11'
Замена
Вандерсон
️️️️
Р. Агилар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
30
Николас Пеннето
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
11
Камори Думбия
АП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
3-4-2-1
23
Диуф
12
Агбаду
55
Гравийон
5
Абдельхамид
2
Локо
5
Манетси
30
Лопи
44
Буси
9
Зенели
10
Ито
9
Балогун
4-2-2-2
1
Нюбель
2
Агилар
5
Бадьяшиль
5
Дисаси
12
Энрике
8
Матацо
24
Фофана
11
Аклиуш
10
Головин
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
9
Зенели
2
Диаките
2
Диаките
9
Зенели
44
Буси
2
Каюсте
2
Каюсте
44
Буси
30
Лопи
11
Мбюкю
11
Мбюкю
30
Лопи
Диаките
29
Хольм
29
Хольм
Диаките
2
Агилар
2
Вандерсон
2
Вандерсон
2
Агилар
8
Матацо
4
Камара
4
Камара
8
Матацо
10
Головин
18
Минамино
18
Минамино
10
Головин
11
Аклиуш
10
Мартинш
10
Мартинш
11
Аклиуш
Остались в запасе
Реймс
Монако
1
Патрик Пенц
ВР
30
Николас Пеннето
ВР
5
Мартен Аделин
ЦП
11
Камори Думбия
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
30
Николас Пеннето
ВР
5
Мартен Аделин
ЦП
11
Камори Думбия
АП
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Реймс - Монако
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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