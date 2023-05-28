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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Вест Хэм
Лестер - Вест Хэм: обзор матча 28 мая 2023
Лестер
28.05.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
34'
Х. Барнс
62'
В. Фас
79'
П. Форнальс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Вест Хэм
Замена
Р. Перейра
️️️️
Т. Кастань
90'
+2
86'
Замена
М. Ланзини
️️️️
Ф. Даунс
79'
ГОЛ! 2:1!
П. Форнальс
Пас отдал
Д. Ингс
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
77'
72'
Замена
Эмерсон
️️️️
А. Крессуэлл
72'
Замена
М. Корне
️️️️
Л. Пакета
Замена
Н. Менди
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
71'
67'
Желтая карточка
Д. Ингс
Желтая карточка
Д. Эванс
66'
63'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
С. Бенрахма
63'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
ГОЛ! 2:0!
В. Фас
Пас отдал
Ю. Тилеманс
62'
ГОЛ! 1:0!
Х. Барнс
Пас отдал
К. Ихеначо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лестер
12
Алекс Смитис
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Тете
ПВ
27
Патсон Дака
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Иверсен
33
Томас
4
Фас
35
Эванс
21
Кастань
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
18
Тилеманс
10
Мэддисон
17
Ихеначо
4-1-1-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
6
Керер
21
Агер
3
Крессуэлл
41
Райс
4
Даунс
11
Пакета
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
21
Кастань
21
Перейра
21
Перейра
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
6
Менди
6
Менди
8
Дьюсбери-Холл
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
4
Даунс
22
Ланзини
22
Ланзини
4
Даунс
11
Пакета
70
Корне
70
Корне
11
Пакета
10
Бенрахма
20
Боуэн
20
Боуэн
10
Бенрахма
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
Остались в запасе
Лестер
Вест Хэм
12
Алекс Смитис
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Тете
ПВ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
28
Томаш Соучек
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Тете
ПВ
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
28
Томаш Соучек
ОП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Лестер - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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