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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Брайтон
Арсенал - Брайтон: обзор матча 14 мая 2023
Арсенал
14.05.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 3
Завершен
Брайтон
51'
Х. Энкисо
86'
Д. Ундав
90+6'
П. Эступиньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Брайтон
90'
+6
ГОЛ! 0:3!
П. Эступиньян
Желтая карточка
Т. Парти
88'
86'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ундав
Пас отдал
П. Гросс
82'
Замена
Д. Ундав
️️️️
Х. Энкисо
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
77'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
М. Эдегор
77'
77'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
Э. Фергюсон
60'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Б. Гилмор
Замена
Т. Парти
️️️️
Жоржиньо
60'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Г. Джака
60'
55'
Желтая карточка
П. Гросс
51'
ГОЛ! 0:1!
Х. Энкисо
Пас отдал
П. Эступиньян
34'
Желтая карточка
П. Эступиньян
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
23
Энди Моран
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
63
Тирни
4
Кивиор
6
Габриэль
4
Уайт
34
Джака
21
Жоржиньо
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
3-1-3-2-1
23
Стил
5
Данк
6
Колуилл
2
Эступиньян
25
Кайседо
13
Гросс
6
Гилмор
10
Мак Аллистер
10
Энкисо
22
Митома
11
Фергюсон
21
Жоржиньо
18
Парти
18
Парти
21
Жоржиньо
8
Эдегор
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
8
Эдегор
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
34
Джака
17
Нелсон
17
Нелсон
34
Джака
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
11
Фергюсон
10
Буонанотте
10
Буонанотте
11
Фергюсон
6
Гилмор
18
Уэлбек
18
Уэлбек
6
Гилмор
10
Энкисо
26
Ундав
26
Ундав
10
Энкисо
Остались в запасе
Арсенал
Брайтон
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
Главный тренер
Микель Артета
38
Том МакГилл
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
23
Энди Моран
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
23
Энди Моран
АП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Арсенал - Брайтон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
2 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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