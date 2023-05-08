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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Саутгемптон
Ноттингем Форест - Саутгемптон: обзор матча 08 мая 2023
Ноттингем Форест
08.05.2023, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
4 : 3
Завершен
Саутгемптон
18'
Т. Авонийи
21'
Т. Авонийи
44'
М. Гиббс-Уайт (П)
73'
Данило
25'
К. Алькарас
51'
Лянко
90+6'
Д. Уорд-Проус (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Саутгемптон
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 4:3!
Д. Уорд-Проус
Замена
В. Боли
️️️️
Б. Джонсон
81'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Р. Лоди
81'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Т. Авонийи
81'
Желтая карточка
Р. Лоди
78'
76'
Замена
С. Эдози
️️️️
С. Армстронг
76'
Замена
А. Армстронг
️️️️
К. Алькарас
76'
Замена
П. Онуачу
️️️️
Ч. Адамс
ГОЛ! 4:2!
Данило
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
73'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Р. Йетс
70'
Замена
Д. Уорролл
️️️️
С. Орье
64'
61'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Т. Уолкотт
51'
ГОЛ! 3:2!
Лянко
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Гиббс-Уайт
44'
38'
Замена
Лянко
️️️️
А. Белла Кочап
25'
ГОЛ! 2:1!
К. Алькарас
Пас отдал
С. Армстронг
ГОЛ! 2:0!
Т. Авонийи
Пас отдал
Данило
21'
ГОЛ! 1:0!
Т. Авонийи
Пас отдал
Б. Джонсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
8
Данило
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Рубен Селлес
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Навас
6
Лоди
18
Фелипе
19
Ниахате
92
Орье
23
Мангала
8
Данило
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
22
Джонсон
14
Авонийи
3-1-4-1-1
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
17
Белла Кочап
5
Беднарек
45
Лавиа
2
Мэйтленд-Найлс
30
Уорд-Проус
24
Алькарас
17
Армстронг
32
Уолкотт
19
Адамс
6
Лоди
15
Тоффоло
15
Тоффоло
6
Лоди
22
Джонсон
30
Боли
30
Боли
22
Джонсон
92
Орье
6
Уорролл
6
Уорролл
92
Орье
22
Йетс
8
Куяте
8
Куяте
22
Йетс
14
Авонийи
9
Сарридж
9
Сарридж
14
Авонийи
17
Белла Кочап
13
Лянко
13
Лянко
17
Белла Кочап
32
Уолкотт
7
Сулемана
7
Сулемана
32
Уолкотт
17
Армстронг
23
Эдози
23
Эдози
17
Армстронг
24
Алькарас
10
Армстронг
10
Армстронг
24
Алькарас
19
Адамс
30
Онуачу
30
Онуачу
19
Адамс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Саутгемптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ремо Фройлер
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рубен Селлес
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ремо Фройлер
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
Остались в запасе
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Рубен Селлес
Статистика матча Ноттингем Форест - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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