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Ливерпуль - Тоттенхэм

30.04.2023, Воскресенье, 18:30 мск Англия. Премьер-лига, 34 тур Ливерпуль - Тоттенхэм
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Матч начнется в 18:30 мск
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Матч начнется в 18:30 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
15 тур
6 ноября, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
36 тур
7 мая, суббота 21:45 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм
18 тур
19 декабря, воскресенье 19:30 Тоттенхэм 2:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
28 января, четверг 23:00 Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль
13 тур
16 декабря, среда 23:00 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
11 января, суббота 20:30 Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль
10 тур
27 октября, воскресенье 19:30 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Лига чемпионов (2018/2019)
Финал
1 июня, суббота 22:00 Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
32 тур
31 марта, воскресенье 18:30 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
5 тур
15 сентября, суббота 14:30 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
4 февраля, воскресенье 19:30 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм
9 тур
22 октября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
11 февраля, суббота 20:30 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм
3 тур
27 августа, суббота 14:30 Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2016/2017)
1/8 финала
25 октября, вторник 21:45 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 19:30 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм
9 тур
17 октября, суббота 14:45 Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
10 февраля, вторник 23:00 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм
3 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
32 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм
16 тур
15 декабря, воскресенье 20:00 Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм
14 тур
28 ноября, среда 23:45 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
6 февраля, понедельник 23:59 Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм
5 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 4:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Ливерпуль 0:2 Тоттенхэм
15 тур
28 ноября, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 23:00 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм
1 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
38 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Ливерпуль 3:1 Тоттенхэм
11 тур
1 ноября, суббота 20:30 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/8 финала
12 ноября, среда 22:45 Тоттенхэм 4:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль
9 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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