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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 26 апреля 2023
Вест Хэм
26.04.2023, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
12'
Л. Пакета
18'
К. Гакпо
67'
Ж. Матип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
84'
Замена
Д. Милнер
️️️️
К. Джонс
78'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
К. Гакпо
Замена
М. Корне
️️️️
С. Бенрахма
70'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
70'
67'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Матип
Пас отдал
Э. Робертсон
59'
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Жота
59'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Хендерсон
18'
ГОЛ! 1:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
ГОЛ! 1:0!
Л. Пакета
Пас отдал
М. Антонио
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
4
Зума
21
Агер
34
Цоуфал
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
21
Джонс
14
Хендерсон
10
Салах
18
Гакпо
20
Жота
10
Бенрахма
70
Корне
70
Корне
10
Бенрахма
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
21
Джонс
20
Милнер
20
Милнер
21
Джонс
14
Хендерсон
6
Алькантара
6
Алькантара
14
Хендерсон
20
Жота
14
Диас
14
Диас
20
Жота
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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