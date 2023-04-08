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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Челси
Вулверхэмптон - Челси: обзор матча 08 апреля 2023
Вулверхэмптон
08.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Челси
31'
М. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Челси
Замена
Н. Коллинс
️️️️
М. Нуньес
90'
+4
89'
Желтая карточка
Б. Чилвел
87'
Желтая карточка
М. Ковачич
80'
Замена
Т. Чалоба
️️️️
У. Фофана
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Кунья
75'
Замена
А. Траоре
️️️️
М. Лемина
74'
68'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
М. Кукурелья
68'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Р. Стерлинг
67'
Желтая карточка
К. Галлахер
67'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Ж. Феликс
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Д. Поденсе
64'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Д. Коста
64'
63'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
61'
Замена
К. Пулишич
️️️️
К. Хаверц
Желтая карточка
Ж. Гомес
59'
49'
Желтая карточка
М. Кукурелья
Желтая карточка
М. Лемина
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Нуньес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Челси
13
Кепа
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
71
Джо Ходж
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-1-2-3
1
Са
15
Доусон
3
Килман
24
Тоти
27
Семеду
99
Лемина
35
Гомес
27
Нуньес
10
Кунья
11
Поденсе
19
Коста
4-1-2-1-2
13
Кепа
24
Джеймс
3
Фофана
3
Кулибали
17
Кукурелья
17
Фернандес
8
Галлахер
8
Ковачич
19
Стерлинг
29
Хаверц
79
Феликс
27
Нуньес
22
Коллинс
22
Коллинс
27
Нуньес
11
Поденсе
8
Моутинью
8
Моутинью
11
Поденсе
99
Лемина
24
Траоре
24
Траоре
99
Лемина
10
Кунья
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Кунья
19
Коста
7
Хванг
7
Хванг
19
Коста
17
Кукурелья
33
Чилвел
33
Чилвел
17
Кукурелья
3
Фофана
27
Чалоба
27
Чалоба
3
Фофана
19
Стерлинг
27
Мудрик
27
Мудрик
19
Стерлинг
29
Хаверц
11
Пулишич
11
Пулишич
29
Хаверц
79
Феликс
7
Обамеянг
7
Обамеянг
79
Феликс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
71
Джо Ходж
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
16
Эдуар Менди
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
71
Джо Ходж
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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