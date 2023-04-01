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Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон: обзор матча 01 апреля 2023
Ноттингем Форест
01.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
38'
Б. Джонсон
83'
Д. Поденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
90'
+3
Желтая карточка
Тоти
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Данило
86'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
О. Мангала
86'
85'
Желтая карточка
П. Сарабия
83'
ГОЛ! 1:1!
Д. Поденсе
81'
Замена
П. Нету
️️️️
М. Кунья
79'
Желтая карточка
Н. Семеду
Замена
Д. Уорролл
️️️️
Э. Деннис
67'
65'
Замена
У. Буэно
️️️️
К. Доусон
65'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Траоре
Замена
Р. Лоди
️️️️
Г. Тоффоло
61'
Желтая карточка
Г. Тоффоло
50'
46'
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Лемина
46'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Ж. Моутинью
45'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
42'
Желтая карточка
Р. Невеш
Желтая карточка
Б. Джонсон
40'
ГОЛ! 1:0!
Б. Джонсон
Пас отдал
Данило
38'
Желтая карточка
Р. Фройлер
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Данило
ОП
23
Орель Мангала
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
99
Марио Лемина
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Навас
15
Тоффоло
18
Фелипе
19
Ниахате
3
Уильямс
8
Данило
23
Мангала
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
17
Деннис
4-2-2-1-1
1
Са
27
Семеду
3
Килман
24
Тоти
15
Доусон
8
Невеш
99
Лемина
8
Моутинью
27
Нуньес
24
Траоре
10
Кунья
15
Тоффоло
6
Лоди
6
Лоди
15
Тоффоло
17
Деннис
6
Уорролл
6
Уорролл
17
Деннис
23
Мангала
8
Куяте
8
Куяте
23
Мангала
8
Данило
14
Авонийи
14
Авонийи
8
Данило
15
Доусон
3
Буэно
3
Буэно
15
Доусон
10
Кунья
7
Нету
7
Нету
10
Кунья
99
Лемина
7
Сарабия
7
Сарабия
99
Лемина
8
Моутинью
11
Поденсе
11
Поденсе
8
Моутинью
24
Траоре
19
Коста
19
Коста
24
Траоре
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
25
Дэниэл Бентли
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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