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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 12 марта 2023
Манчестер Юнайтед
12.03.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Желтая карточка
Л. Шоу
90'
+6
Замена
Фред
️️️️
А. Гарначо
90'
+1
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Л. Мартинес
90'
+1
85'
Замена
П. Онуачу
️️️️
Т. Уолкотт
76'
Замена
С. Армстронг
️️️️
К. Сулемана
76'
Замена
С. Мара
️️️️
Ч. Адамс
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Антони
74'
Замена
А. Гарначо
️️️️
Д. Санчо
73'
55'
Замена
А. Армстронг
️️️️
К. Алькарас
Замена
С. Мактоминей
️️️️
В. Вегхорст
44'
Красная карточка
Каземиро
34'
Желтая карточка
Л. Мартинес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-1-3-2
43
Де Хеа
23
Шоу
19
Варан
6
Мартинес
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
19
Санчо
9
Вегхорст
7
Антони
4-1-2-2-1
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
17
Белла Кочап
15
Перро
45
Лавиа
30
Уорд-Проус
24
Алькарас
32
Уолкотт
7
Сулемана
19
Адамс
6
Мартинес
5
Магуайр
5
Магуайр
6
Мартинес
Гарначо
7
Фред
7
Фред
Гарначо
9
Вегхорст
8
Мактоминей
8
Мактоминей
9
Вегхорст
19
Санчо
17
Гарначо
17
Гарначо
19
Санчо
7
Антони
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Антони
7
Сулемана
17
Армстронг
17
Армстронг
7
Сулемана
19
Адамс
14
Мара
14
Мара
19
Адамс
32
Уолкотт
30
Онуачу
30
Онуачу
32
Уолкотт
24
Алькарас
10
Армстронг
10
Армстронг
24
Алькарас
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
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