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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: обзор матча 05 марта 2023
Ливерпуль
05.03.2023, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
7 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
43'
К. Гакпо
47'
Д. Нуньес
50'
К. Гакпо
66'
М. Салах
75'
Д. Нуньес
83'
М. Салах
88'
Р. Фирмино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
ГОЛ! 7:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
М. Салах
88'
Замена
К. Джонс
️️️️
Х. Эллиот
85'
Желтая карточка
М. Салах
84'
ГОЛ! 6:0!
М. Салах
83'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Фабиньо
79'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
К. Гакпо
79'
Замена
Д. Жота
️️️️
Д. Нуньес
78'
Замена
С. Байчетич
️️️️
Д. Хендерсон
78'
77'
Замена
Т. Маласья
️️️️
Л. Мартинес
77'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Каземиро
ГОЛ! 5:0!
Д. Нуньес
Пас отдал
Д. Хендерсон
75'
ГОЛ! 4:0!
М. Салах
66'
64'
Желтая карточка
С. Мактоминей
61'
Желтая карточка
Л. Мартинес
58'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Фред
58'
Замена
А. Гарначо
️️️️
В. Вегхорст
53'
Желтая карточка
Антони
ГОЛ! 3:0!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Салах
50'
ГОЛ! 2:0!
Д. Нуньес
Пас отдал
Х. Эллиот
47'
ГОЛ! 1:0!
К. Гакпо
Пас отдал
Э. Робертсон
43'
Желтая карточка
Фабиньо
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Харви Эллиот
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
18
Коди Гакпо
ЛФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
7
Антони
РФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
22
Стефан Байчетич
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
4-1-2-1-2
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
10
Эллиот
10
Салах
18
Гакпо
29
Нуньес
4-1-1-2-2
43
Де Хеа
2
Далот
19
Варан
6
Мартинес
23
Шоу
5
Каземиро
7
Фред
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Антони
9
Вегхорст
14
Хендерсон
22
Байчетич
22
Байчетич
14
Хендерсон
10
Эллиот
21
Джонс
21
Джонс
10
Эллиот
6
Фабиньо
20
Милнер
20
Милнер
6
Фабиньо
29
Нуньес
20
Жота
20
Жота
29
Нуньес
18
Гакпо
9
Фирмино
9
Фирмино
18
Гакпо
6
Мартинес
3
Маласья
3
Маласья
6
Мартинес
5
Каземиро
20
Забитцер
20
Забитцер
5
Каземиро
7
Фред
8
Мактоминей
8
Мактоминей
7
Фред
9
Вегхорст
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Вегхорст
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
22
Том Хитон
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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