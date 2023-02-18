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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Борнмут
Вулверхэмптон - Борнмут: обзор матча 18 февраля 2023
Вулверхэмптон
18.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Борнмут
49'
М. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Борнмут
Желтая карточка
П. Сарабия
86'
85'
Замена
М. Винья
️️️️
Д. Земура
81'
Замена
К. Мефам
️️️️
Х. Траоре
Замена
Р. Хименес
️️️️
А. Траоре
77'
Желтая карточка
Ж. Гомес
74'
74'
Желтая карточка
М. Сенеси
Желтая карточка
Р. Айт Нури
72'
70'
Желтая карточка
А. Смит
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Ж. Моутинью
70'
Замена
Д. Коста
️️️️
М. Кунья
70'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
М. Нуньес
62'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
У. Буэно
62'
58'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Д. Уаттара
57'
Замена
Д. Энтони
️️️️
М. Тавернье
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Тавернье
Пас отдал
Д. Соланке
46'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Ж. Лерма
29'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Борнмут
33
Нето
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Са
3
Буэно
15
Доусон
3
Килман
27
Семеду
8
Невеш
27
Нуньес
8
Моутинью
7
Сарабия
24
Траоре
10
Кунья
4-2-3-1
33
Нето
5
Стивенс
5
Сенеси
15
Смит
33
Земура
8
Лерма
8
Биллинг
11
Уаттара
25
Траоре
16
Тавернье
19
Соланке
3
Буэно
21
Айт Нури
21
Айт Нури
3
Буэно
8
Моутинью
35
Гомес
35
Гомес
8
Моутинью
10
Кунья
19
Коста
19
Коста
10
Кунья
27
Нуньес
11
Поденсе
11
Поденсе
27
Нуньес
24
Траоре
9
Хименес
9
Хименес
24
Траоре
33
Земура
6
Винья
6
Винья
33
Земура
25
Траоре
2
Мефам
2
Мефам
25
Траоре
8
Лерма
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
8
Лерма
16
Тавернье
19
Энтони
19
Энтони
16
Тавернье
11
Уаттара
42
Семеньо
42
Семеньо
11
Уаттара
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Борнмут
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
12
Марк Траверс
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Райан Кристи
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Райан Кристи
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Вулверхэмптон - Борнмут
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 0
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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