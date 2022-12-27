Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест: обзор матча 27 декабря 2022
Манчестер Юнайтед
27.12.2022, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
19'
М. Рэшфорд
22'
А. Марсьяль
87'
Фред
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
ГОЛ! 3:0!
Фред
Пас отдал
Каземиро
87'
Замена
Э. Эланга
️️️️
М. Рэшфорд
86'
Желтая карточка
А. Гарначо
83'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Р. Варан
77'
Замена
Фред
️️️️
К. Эриксен
77'
Желтая карточка
К. Эриксен
74'
74'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
С. Орье
Замена
А. Гарначо
️️️️
Антони
65'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
А. Марсьяль
65'
63'
Замена
Э. Деннис
️️️️
О. Мангала
62'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Р. Лоди
62'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Т. Авонийи
53'
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
Д. Лингард
29'
Желтая карточка
О. Мангала
Желтая карточка
Т. Маласья
27'
ГОЛ! 2:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
М. Рэшфорд
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
К. Эриксен
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Рис Беннет
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
4-1-3-2
43
Де Хеа
3
Маласья
23
Шоу
19
Варан
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
7
Антони
9
Марсьяль
24
Эриксен
4-1-2-2-1
13
Хеннесси
92
Орье
6
Уорролл
30
Боли
6
Лоди
23
Мангала
22
Йетс
19
Фройлер
77
Лингард
22
Джонсон
14
Авонийи
19
Варан
5
Магуайр
5
Магуайр
19
Варан
24
Эриксен
7
Фред
7
Фред
24
Эриксен
9
Марсьяль
6
ван де Бек
6
ван де Бек
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
19
Эланга
19
Эланга
9
Рэшфорд
7
Антони
17
Гарначо
17
Гарначо
7
Антони
6
Лоди
15
Тоффоло
15
Тоффоло
6
Лоди
92
Орье
3
Уильямс
3
Уильямс
92
Орье
77
Лингард
27
О'Брайен
27
О'Брайен
77
Лингард
14
Авонийи
9
Сарридж
9
Сарридж
14
Авонийи
23
Мангала
17
Деннис
17
Деннис
23
Мангала
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
22
Том Хитон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
6
Рис Беннет
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
13
Джордан Смит
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
6
Рис Беннет
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
10:10
3
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Реакция Бруну Фернандеша на слова мамы Роналду
Вчера, 16:40
1
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
09:13
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+