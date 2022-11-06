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Саутгемптон - Ньюкасл
Саутгемптон - Ньюкасл: обзор матча 06 ноября 2022
Саутгемптон
06.11.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 4
Завершен
Ньюкасл
88'
Р. Перро
35'
М. Альмирон
58'
К. Вуд
62'
Д. Уиллок
90+1'
Б. Гимарайнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Ньюкасл
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
Б. Гимарайнс
Пас отдал
А. Сен-Максимен
ГОЛ! 1:3!
Р. Перро
Пас отдал
М. Салису
88'
81'
Замена
Х. Манкильо
️️️️
К. Триппьер
80'
Замена
Э. Андерсон
️️️️
М. Альмирон
Желтая карточка
Р. Лавиа
75'
72'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Д. Уиллок
Замена
Д. Чалета-Цар
️️️️
А. Белла Кочап
72'
Замена
С. Эдози
️️️️
Т. Уолкотт
64'
Замена
Д. Арибо
️️️️
С. Армстронг
64'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Ч. Адамс
64'
64'
Замена
Д. Шелви
️️️️
Д. Мерфи
62'
ГОЛ! 0:3!
Д. Уиллок
Пас отдал
К. Триппьер
58'
ГОЛ! 0:2!
К. Вуд
Пас отдал
Д. Мерфи
46'
Замена
К. Вуд
️️️️
К. Уилсон
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Альмирон
Замена
Р. Лавиа
️️️️
Х. Лариос
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
3
Хуан Лариос
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Ньюкасл
12
Карл Дарлоу
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-3-2-1
31
Базуну
15
Перро
22
Салису
3
Лариос
17
Белла Кочап
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
2
Мэйтленд-Найлс
10
Эльюнусси
32
Уолкотт
19
Адамс
4-3-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
4
Ботман
33
Берн
5
Шер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
23
Мерфи
10
Альмирон
13
Уилсон
17
Белла Кочап
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
17
Белла Кочап
3
Лариос
45
Лавиа
45
Лавиа
3
Лариос
17
Армстронг
18
Арибо
18
Арибо
17
Армстронг
32
Уолкотт
23
Эдози
23
Эдози
32
Уолкотт
19
Адамс
10
Армстронг
10
Армстронг
19
Адамс
2
Триппьер
22
Манкильо
22
Манкильо
2
Триппьер
23
Мерфи
26
Шелви
26
Шелви
23
Мерфи
10
Альмирон
5
Андерсон
5
Андерсон
10
Альмирон
28
Уиллок
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
28
Уиллок
13
Уилсон
9
Вуд
9
Вуд
13
Уилсон
Остались в запасе
Саутгемптон
Ньюкасл
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
12
Карл Дарлоу
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
14
Секу Мара
ЦФ
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Саутгемптон - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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