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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Манчестер Сити
Лестер - Манчестер Сити: обзор матча 29 октября 2022
Лестер
29.10.2022, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
49'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Манчестер Сити
77'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Х. Альварес
72'
Замена
Р. Диаш
️️️️
М. Аканджи
Замена
П. Дака
️️️️
Д. Сеюнджу
72'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
71'
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Замена
Н. Менди
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
3-3-2-1-1
21
Уорд
12
Амарти
2
Сеюнджу
4
Фас
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
21
Кастань
11
Барнс
18
Тилеманс
10
Мэддисон
9
Варди
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
6
Стоунз
28
Аканджи
14
Ляпорт
16
Родри
20
Гюндоган
26
Де Брюйне
20
Силва
10
Грилиш
19
Альварес
8
Дьюсбери-Холл
6
Менди
6
Менди
8
Дьюсбери-Холл
2
Сеюнджу
27
Дака
27
Дака
2
Сеюнджу
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
19
Альварес
47
Фоден
47
Фоден
19
Альварес
28
Аканджи
3
Диаш
3
Диаш
28
Аканджи
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
26
Деннис Прат
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
26
Деннис Прат
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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