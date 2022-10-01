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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал - Тоттенхэм: обзор матча 01 октября 2022
Арсенал
01.10.2022, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Тоттенхэм
20'
Т. Парти
49'
Г. Жезус
67'
Г. Джака
31'
Г. Кейн (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Тоттенхэм
90'
+3
Желтая карточка
Э. Дайер
Замена
Т. Томиясу
️️️️
Б. Уайт
89'
Желтая карточка
Г. Мартинелли
85'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
М. Эдегор
80'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
80'
Желтая карточка
В. Салиба
78'
75'
Замена
О. Скипп
️️️️
П. Хейбьерг
Замена
А. Локонга
️️️️
Т. Парти
73'
Замена
К. Тирни
️️️️
А. Зинченко
73'
71'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Ришарлисон
71'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
К. Лангле
71'
Замена
Д. Санчес
️️️️
Х. Сон
71'
Замена
И. Биссума
️️️️
И. Перишич
ГОЛ! 3:1!
Г. Джака
Пас отдал
Г. Мартинелли
67'
62'
Красная карточка
Эмерсон
ГОЛ! 2:1!
Г. Жезус
49'
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кейн
ГОЛ! 1:0!
Т. Парти
Пас отдал
Б. Уайт
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
34
Джака
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
4-2-2-2
1
Льорис
22
Эмерсон
21
Ромеро
15
Дайер
2
Лангле
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
47
Ришарлисон
47
Зинченко
63
Тирни
63
Тирни
47
Зинченко
4
Уайт
5
Томиясу
5
Томиясу
4
Уайт
18
Парти
6
Локонга
6
Локонга
18
Парти
8
Эдегор
20
Виейра
20
Виейра
8
Эдегор
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
2
Лангле
30
Сессеньон
30
Сессеньон
2
Лангле
7
Сон
6
Санчес
6
Санчес
7
Сон
47
Ришарлисон
2
Доэрти
2
Доэрти
47
Ришарлисон
23
Хейбьерг
34
Скипп
34
Скипп
23
Хейбьерг
5
Перишич
28
Биссума
28
Биссума
5
Перишич
Остались в запасе
Арсенал
Тоттенхэм
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
17
Фрэйзер Форстер
ВР
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
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