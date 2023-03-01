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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Эвертон
Арсенал - Эвертон: обзор матча 01 марта 2023
Арсенал
01.03.2023, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Эвертон
40'
Б. Сака
45+1'
Г. Мартинелли
71'
М. Эдегор
80'
Г. Мартинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Эвертон
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Б. Сака
82'
Замена
К. Тирни
️️️️
А. Зинченко
82'
ГОЛ! 4:0!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Э. Нкетиа
80'
79'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
А. Дукуре
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Г. Джака
73'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Л. Троссард
73'
ГОЛ! 3:0!
М. Эдегор
Пас отдал
Л. Троссард
71'
66'
Желтая карточка
Б. Годфри
61'
Замена
Б. Годфри
️️️️
Ш. Коулмен
61'
Замена
Д. Грей
️️️️
Н. Мопе
52'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Замена
Т. Парти
️️️️
Жоржиньо
46'
46'
Замена
М. Холгейт
️️️️
И. Гуйе
ГОЛ! 2:0!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Б. Сака
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Б. Сака
Пас отдал
А. Зинченко
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
34
Джака
21
Жоржиньо
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
19
Троссард
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
6
Тарковски
16
Миколенко
5
Гуйе
24
Онана
6
Дукуре
17
Ивоби
11
Макнил
11
Мопе
47
Зинченко
63
Тирни
63
Тирни
47
Зинченко
21
Жоржиньо
18
Парти
18
Парти
21
Жоржиньо
7
Сака
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
7
Сака
34
Джака
20
Виейра
20
Виейра
34
Джака
19
Троссард
9
Нкетиа
9
Нкетиа
19
Троссард
5
Гуйе
27
Холгейт
27
Холгейт
5
Гуйе
23
Коулмен
4
Годфри
4
Годфри
23
Коулмен
6
Дукуре
22
Дэвис
22
Дэвис
6
Дукуре
11
Мопе
10
Грей
10
Грей
11
Мопе
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
Главный тренер
Микель Артета
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Арсенал - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
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