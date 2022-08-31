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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Вулверхэмптон
Борнмут - Вулверхэмптон: обзор матча 31 августа 2022
Борнмут
31.08.2022, среда, 21:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Вулверхэмптон
90'
+1
Желтая карточка
Р. Невеш
Желтая карточка
К. Мефам
90'
+1
Замена
Д. Энтони
️️️️
Р. Кристи
87'
Замена
К. Мур
️️️️
Ф. Биллинг
78'
76'
Замена
А. Траоре
️️️️
Г. Гедеш
75'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
М. Нуньес
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Д. Земура
69'
Желтая карточка
Нето
67'
60'
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
Н. Семеду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
4-3-2-1
33
Нето
33
Земура
2
Мефам
6
Келли
15
Смит
10
Кук
8
Лерма
8
Биллинг
16
Тавернье
10
Кристи
19
Соланке
4-1-2-2-1
1
Са
27
Семеду
22
Коллинс
3
Килман
17
Кастро
8
Невеш
27
Нуньес
8
Моутинью
7
Нету
11
Гедеш
9
Хименес
33
Земура
2
Фредерикс
2
Фредерикс
33
Земура
8
Биллинг
19
Мур
19
Мур
8
Биллинг
10
Кристи
19
Энтони
19
Энтони
10
Кристи
27
Семеду
21
Айт Нури
21
Айт Нури
27
Семеду
11
Гедеш
24
Траоре
24
Траоре
11
Гедеш
27
Нуньес
11
Поденсе
11
Поденсе
27
Нуньес
Остались в запасе
Борнмут
Вулверхэмптон
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
20
Матия Шаркич
ВР
24
Тоти
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
24
Тоти
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Борнмут - Вулверхэмптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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