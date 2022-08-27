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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 27 августа 2022
Саутгемптон
27.08.2022, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
55'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
90'
+6
Желтая карточка
Фред
90'
+2
Замена
Фред
️️️️
К. Эриксен
Замена
Лянко
️️️️
Д. Арибо
89'
Замена
Р. Перро
️️️️
М. Дженепо
89'
83'
Желтая карточка
С. Мактоминей
80'
Замена
Каземиро
️️️️
Э. Эланга
Замена
С. Мара
️️️️
А. Армстронг
77'
68'
Замена
К. Роналду
️️️️
Д. Санчо
Замена
С. Армстронг
️️️️
М. Эльюнусси
63'
55'
ГОЛ! 0:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Д. Далот
51'
Желтая карточка
Д. Далот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
3-1-2-2-2
31
Базуну
17
Белла Кочап
22
Салису
2
Уокер-Питерс
45
Лавиа
30
Уорд-Проус
18
Арибо
10
Эльюнусси
12
Дженепо
19
Адамс
10
Армстронг
4-1-3-2
43
Де Хеа
2
Далот
19
Варан
6
Мартинес
3
Маласья
8
Мактоминей
19
Санчо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Эланга
24
Эриксен
12
Дженепо
15
Перро
15
Перро
12
Дженепо
18
Арибо
13
Лянко
13
Лянко
18
Арибо
10
Эльюнусси
17
Армстронг
17
Армстронг
10
Эльюнусси
10
Армстронг
14
Мара
14
Мара
10
Армстронг
19
Эланга
5
Каземиро
5
Каземиро
19
Эланга
24
Эриксен
7
Фред
7
Фред
24
Эриксен
19
Санчо
7
Роналду
7
Роналду
19
Санчо
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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