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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 07 августа 2022
Вест Хэм
07.08.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
36'
Э. Холанд (П)
65'
Э. Холанд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Д. Боуэн
90'
+2
Замена
К. Ковентри
️️️️
П. Форнальс
90'
+2
88'
Замена
К. Палмер
️️️️
К. Де Брюйне
88'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Родри
88'
Замена
Р. Марез
️️️️
Ф. Фоден
78'
Замена
Б. Силва
️️️️
И. Гюндоган
78'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Э. Холанд
65'
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
К. Де Брюйне
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Ланзини
57'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
М. Антонио
57'
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Канселу
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Холанд
Замена
А. Ареоля
️️️️
Л. Фабиански
29'
Травма
Л. Фабиански
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Пабло Форнальс
ЛП
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
33
Харрисон Эшби
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
45
Никола Влашич
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
34
Цоуфал
4
Зума
2
Джонсон
41
Райс
8
Форнальс
28
Соучек
20
Боуэн
22
Ланзини
18
Антонио
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
15
Аке
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
26
Де Брюйне
10
Грилиш
9
Холанд
22
Фабиански
23
Ареоля
23
Ареоля
22
Фабиански
8
Форнальс
6
Ковентри
6
Ковентри
8
Форнальс
20
Боуэн
4
Даунс
4
Даунс
20
Боуэн
22
Ланзини
10
Бенрахма
10
Бенрахма
22
Ланзини
18
Антонио
9
Скамакка
9
Скамакка
18
Антонио
26
Де Брюйне
10
Палмер
10
Палмер
26
Де Брюйне
16
Родри
27
Филлипс
27
Филлипс
16
Родри
20
Гюндоган
20
Силва
20
Силва
20
Гюндоган
47
Фоден
26
Марез
26
Марез
47
Фоден
9
Холанд
19
Альварес
19
Альварес
9
Холанд
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
12
Даррен Рэндольф
ВР
33
Харрисон Эшби
ПЗ
45
Никола Влашич
АП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
33
Харрисон Эшби
ПЗ
45
Никола Влашич
АП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Лондон
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