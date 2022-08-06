Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Саутгемптон
Тоттенхэм - Саутгемптон: обзор матча 06 августа 2022
Тоттенхэм
06.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 1
Завершен
Саутгемптон
21'
Р. Сессеньон
31'
Э. Дайер
60'
М. Салису (АГ)
63'
Д. Кулушевски
12'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Саутгемптон
90'
+2
Замена
Н. Редмонд
️️️️
К. Уокер-Питерс
Желтая карточка
И. Биссума
88'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Эмерсон
87'
Замена
И. Биссума
️️️️
Р. Бентанкур
86'
Замена
К. Лангле
️️️️
Б. Дэвис
86'
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Кулушевски
86'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
75'
75'
Замена
И. Диалло
️️️️
О. Ромеу
72'
Замена
Р. Перро
️️️️
М. Дженепо
Замена
И. Перишич
️️️️
Р. Сессеньон
66'
ГОЛ! 4:1!
Д. Кулушевски
Пас отдал
Эмерсон
63'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
М. Салису
60'
46'
Замена
С. Армстронг
️️️️
А. Армстронг
46'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Я. Валери
ГОЛ! 2:1!
Э. Дайер
Пас отдал
Х. Сон
31'
Желтая карточка
Р. Сессеньон
24'
ГОЛ! 1:1!
Р. Сессеньон
Пас отдал
Д. Кулушевски
21'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уорд-Проус
Пас отдал
М. Дженепо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
30
Сессеньон
21
Ромеро
15
Дайер
4
Дэвис
22
Эмерсон
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
7
Сон
21
Кулушевски
9
Кейн
4-1-3-1-1
31
Базуну
7
Валери
22
Салису
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
45
Лавиа
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
18
Арибо
12
Дженепо
10
Армстронг
30
Сессеньон
5
Перишич
5
Перишич
30
Сессеньон
4
Дэвис
2
Лангле
2
Лангле
4
Дэвис
22
Эмерсон
2
Доэрти
2
Доэрти
22
Эмерсон
30
Бентанкур
28
Биссума
28
Биссума
30
Бентанкур
21
Кулушевски
7
Моура
7
Моура
21
Кулушевски
12
Дженепо
15
Перро
15
Перро
12
Дженепо
7
Валери
5
Стивенс
5
Стивенс
7
Валери
21
Ромеу
27
Диалло
27
Диалло
21
Ромеу
10
Армстронг
17
Армстронг
17
Армстронг
10
Армстронг
2
Уокер-Питерс
27
Редмонд
27
Редмонд
2
Уокер-Питерс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Тоттенхэм - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Саутгемптон
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+