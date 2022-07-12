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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 12 июля 2022
Манчестер Юнайтед
12.07.2022, вторник, 16:00
Товарищеские матчи
4 : 0
Завершен
Ливерпуль
12'
Д. Санчо
30'
Фред
33'
А. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Замена
Т. Хитон
️️️️
Д. Де Хеа
68'
62'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Б. Кларк
62'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Цимикас
61'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Милнер
61'
Замена
И. Конате
️️️️
Ж. Матип
61'
Замена
В. ван Дейк
️️️️
Р. Уильямс
61'
Замена
️️️️
К. Джонс
Замена
А. Диалло
️️️️
А. Марсьяль
46'
Замена
️️️️
Д. Санчо
46'
Замена
З. Икбал
️️️️
С. Мактоминей
46'
Замена
️️️️
Фред
46'
Замена
️️️️
Б. Фернандеш
46'
Замена
А. Ван-Биссака
️️️️
Д. Далот
46'
Замена
Э. Байи
️️️️
Р. Варан
46'
Замена
А. Теллес
️️️️
В. Линделеф
46'
Замена
Э. Эланга
️️️️
М. Рэшфорд
46'
Замена
Т. Маласья
️️️️
Л. Шоу
46'
46'
Замена
Адриан
️️️️
Алиссон
ГОЛ! 3:0!
А. Марсьяль
33'
32'
Замена
Б. Кларк
️️️️
Л. Чемберс
32'
Замена
К. Цимикас
️️️️
И. Мабайя
32'
Замена
️️️️
Д. Хендерсон
32'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Ф. Карвалью
32'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Мортон
32'
Замена
Р. Уильямс
️️️️
Д. Гомес
32'
Замена
К. Джонс
️️️️
Л. Диас
32'
Замена
Ж. Матип
️️️️
Н. Филлипс
ГОЛ! 2:0!
Фред
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Санчо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
2
Исаак Мабайя
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
14
Зидан Икбал
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Бобби Кларк
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
19
Варан
29
Линделеф
2
Далот
7
Фред
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
19
Санчо
9
Марсьяль
4-2-3-1
1
Алиссон
2
Мабайя
3
Филлипс
2
Гомес
44
Чемберс
14
Хендерсон
23
Мортон
10
Эллиот
14
Карвалью
14
Диас
9
Фирмино
43
Де Хеа
22
Хитон
22
Хитон
43
Де Хеа
29
Линделеф
13
Теллес
13
Теллес
29
Линделеф
23
Шоу
3
Маласья
3
Маласья
23
Шоу
19
Варан
3
Байи
3
Байи
19
Варан
2
Далот
29
Ван-Биссака
29
Ван-Биссака
2
Далот
8
Мактоминей
14
Икбал
14
Икбал
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
19
Эланга
19
Эланга
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
16
Диалло
16
Диалло
9
Марсьяль
1
Алиссон
13
Адриан
13
Адриан
1
Алиссон
2
Мабайя
33
Цимикас
33
Цимикас
2
Мабайя
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
Цимикас
Уильямс
4
ван Дейк
4
ван Дейк
Уильямс
2
Гомес
46
Уильямс
46
Уильямс
2
Гомес
3
Филлипс
32
Матип
32
Матип
3
Филлипс
Матип
16
Конате
16
Конате
Матип
44
Чемберс
8
Кларк
8
Кларк
44
Чемберс
Милнер
6
Алькантара
6
Алькантара
Милнер
14
Диас
21
Джонс
21
Джонс
14
Диас
14
Карвалью
20
Милнер
20
Милнер
14
Карвалью
23
Мортон
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
23
Мортон
Кларк
29
Нуньес
29
Нуньес
Кларк
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
28
Аннибал Меджбри
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
28
Аннибал Меджбри
АП
Остались в запасе
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Раджамангала
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